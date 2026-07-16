Nvidia: Λανσάρει νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και φέρνει στην Ιαπωνία την ρομποτική σε κάθε κλάδο

Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για ρομπότ και πράκτορες AI λανσάρησε η Nvidia την Τετάρτη, διευρύνοντας την επέκτασή της, ειδικά στην φυσική αγορά της Ιαπωνίας.

Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για ρομπότ και πράκτορες AI λανσάρησε η Nvidia την Τετάρτη, διευρύνοντας την επέκτασή της, ειδικά στην φυσική αγορά της Ιαπωνίας.

Συγκεκριμένα, το νέο παγκόσμιο μοντέλο ονόματι Cosmos 3 Edge, είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη λειτουργία «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης» (Physical AI) απευθείας σε συσκευές edge και βοηθά τα συστήματα να αντιλαμβάνονται και να πλοηγούνται σε φυσικά περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο. Η κυκλοφορία έρχεται μετά την κυκλοφορία του Cosmos 3 τον Μάιο.

Η περιφερειακή επέκταση βρίσκεται στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ στην Ιαπωνία, όπου ο κολοσσός των τσιπ επεκτείνει το φυσικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης σχηματίζοντας έναν συνασπισμό στον οποίο σκοπεύουν να συμμετάσχουν τοπικοί βιομηχανικοί γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Fujitsu, Hitachi και Kawasaki Heavy Industries, σύμφωνα με την Nvidia.

«Το επόμενο σύνορο της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στον φυσικό κόσμο και αυτή είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη γενιά για την Ιαπωνία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, σε δήλωσή του την Τετάρτη.

Η συνεργασία του τεχνολογικού γίγαντα με ιαπωνικές εταιρείες έρχεται λίγους μήνες μετά την επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Microsoft στη χώρα, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Ο ιαπωνικός επενδυτικός γίγαντας SoftBank έχει στοιχηματίσει πολλά στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Επιδιώκει να συνεργαστεί με τη Microsoft και την Sakura Internet για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιαπωνία.

Η αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Ιαπωνίας αναμένεται να φτάσει τα 27,9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, ανοίγοντας πόρτες για επενδύσεις σε αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Εμπορίου. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στον ενεργό ρόλο του Τόκιο για την προώθηση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους, σε συνδυασμό με την προθυμία των τοπικών εταιρειών να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες.

Η Nvidia επεκτείνει επίσης δυναμικά το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της βιοτεχνολογίας της Ιαπωνίας, επεκτείνοντας την εμβέλειά της στην τεχνητή νοημοσύνη για προηγμένες επιστήμες μέσω νέων πρωτοβουλιών ανακάλυψης φαρμάκων και ιατρικής ρομποτικής.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες της Ιαπωνίας ήδη κλιμακώνουν τη συμμετοχή τους στο ΑΙ. Μεγάλοι φαρμακοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Astellas Pharma, Daiichi Sankyo και Ono Pharmaceutical, χρησιμοποιούν το εξειδικευμένο κιτ εργαλείων βιολογίας της Nvidia για να βελτιστοποιήσουν τις ροές εργασίας τους, ανέφερε η αμερικανική εταιρεία σε ανάρτησή της.