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Ολλανδία: Ζέστη και ξηρασία προκαλούν λειψυδρία στη χώρα

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Ολλανδία: Ζέστη και ξηρασία προκαλούν λειψυδρία στη χώρα
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Η συνεχιζόμενη ξηρασία και ζέστη έχουν προκαλέσει λειψυδρία στην Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.

Η συνεχιζόμενη ξηρασία και ζέστη έχουν προκαλέσει λειψυδρία στην Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.

Ποτάμια της χώρας έχουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου τις τελευταίες εβδομάδες.

Συνεπώς, απαιτείται η λήψη μέτρων για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για νερό, τόνισε η κυβέρνηση.

Από μια κατάσταση με «πιθανή» λειψυδρία η Ολλανδία πλέον αντιμετωπίζει μια «πραγματική» λειψυδρία και αυτή η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες εβδομάδες, προστίθεται.

Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Η άρδευση θα περιοριστεί σε διάφορα μέρη.

Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης κλίματος του Reuters, η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ανέλθει σε 28,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η οποία είναι 5,4 βαθμοί πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία για αυτή την ημερομηνία από το 1961 έως το 1990.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ολλανδία
Καύσωνας
Ξηρασία
Λειψυδρία
Ευρώπη
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