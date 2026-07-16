Διευρύνθηκε το πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που διαχύθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Metlen και Jumbo ξεχώρισαν ανοδικά στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Εν μέσω επιφυλακτικότητας στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, το Χρηματιστήριο της Αθήνας διεύρυνε την Πέμπτη το πτωτικό του σερί, καθώς οι επιλεκτικές τοποθετήσεις δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που διαχύθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Μετά από 16 εναλλαγές προσήμου σε εύρος διακύμανσης 27 περίπου μονάδων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,40% στις 2.475,74 μονάδες. Έτσι, ο ΓΔ συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, καθώς η αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη ακολουθία είχε καταγραφεί στις 23-26 Ιουνίου. Στο προηγούμενο τετραήμερο πτωτικό σερί ο δείκτης είχε υποχωρήσει συνολικά κατά 2,07%, έναντι απωλειών 1,49% στο τρέχον.

Για να βρεθεί μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί θα πρέπει να επιστρέψει κανείς στον Ιούνιο του 2025, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Η ένταση τη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προβληματίζει επενδυτές και αναλυτές, καθώς οι ΗΠΑ όχι μόνο συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές, αλλά σκοπεύουν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, να εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έως ότου η Τεχεράνη συμφωνήσει να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ενδέχεται να κλείσουν και «άλλες οδοί εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», διευρύνοντας την απειλή πέρα από τα Στενά του Ορμούζ.

Έτσι, η τιμή του Brent συνέχισε σήμερα να κινείται έως τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να πιέζεις ανοδικά τις τιμές της ενέργειας.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρούσε περί του 0,80%, ο CAC στο Παρίσι κατέγραφε απώλειες της τάξης του 0,60%, ενώ σε οριακά αρνητικό έδαφος βρισκόταν και ο βρετανικός FTSE100 στο Λονδίνο.

Στο ελληνικό ταμπλό, πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 0,91% στις 2.757,67 μονάδες, σε χαμηλό τριών εβδομάδων. Στη σύνθεση του ΔΤΡ με θετικό πρόσημο έκλεισε μόνο η Τρ. Κύπρου ενισχυμένη 0,40%, ενώ η Optima ολοκλήρωσε αμετάβλητη στα 10,25 ευρώ. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ υποχωρώντας 1,58% και 1,21% αντίστοιχα. Στο -0,98% και τα 3,95 ευρώ έκλεισε η Alpha Bank, ενώ μικρότερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των CrediaBank (-0,82%) και Eurobank (-0,48%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,1 με 38 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 79 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητους.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 324,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55,53 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στη Eurobank μέσω τεσσάρων πακέτων διακινήθηκαν 3,83 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας περίπου 16,06 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η Jumbo, με πέντε πακέτα συνολικής αξίας 8,57 εκατ. ευρώ, και η ΔΕΗ με τρία πακέτα αξίας 7,83 εκατ. ευρώ. Κινητικότητα καταγράφηκε επίσης στην Εθνική Τράπεζα, με πακέτα αξίας 4,56 εκατ. ευρώ, και στην Πειραιώς, με 4,26 εκατ. ευρώ.

στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 3,98% της Metlen στα 43,38 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι Jumbo (+2,24%), Coca-Cola HBC (+0,70%) και Τιτάν (+0,28%). Αμετάβλητη ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Viohalco στα 18 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η ElvalHalcor (-4,73%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,06%), ενώ απώλειες άνω του 2% σημείωσε η Lamda Development (-2,34%). Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Helleniq Energy (-1,99%), Cenergy (-1,75%), ΔΑΑ (-1,33%), Aegean (-0,25%), ΕΥΔΑΠ (-0,32%), ΟΤΕ (-0,40%), Motor Oil (-0,61%), Allwyn (-0,79%) και ΔΕΗ (-0,87%).