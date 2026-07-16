Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε νέα κυβέρνηση

Η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης δεν περιελάμβανε τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σήμερα τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό Σέρχιι Κορέτσκι.

Η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης δεν περιελάμβανε τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι σύμφωνα με το ουκρανικό σύστημα προτείνονται από τον πρόεδρο.

Το κοινοβούλιο ψήφισε τον διορισμό του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Τάρας Βισότσκι ως νέου υπουργού Γεωργίας και του Βσεβόλοντ Τσεντσόφ ως αναπληρωτή πρωθυπουργού αρμόδιου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ ο Σεργκέι Μαρτσένκο διατήρησε τη θέση του ως υπουργός Οικονομικών.

Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων ζητά συνέχιση του μετασχηματισμού στρατού

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Μιχαήλο Ντραπάτι, σε ένα σπάνιο σχόλιο εκ μέρους των υψηλότερων κλιμακίων του στρατού, εγκωμίασε τον «μετασχηματισμό» του στρατού που ξεκίνησε ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας της χώρας και ζήτησε «να συνεχιστεί».

«Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του υπουργείου Άμυνας που ανέλαβε αυτό το έργο και δεν φοβήθηκε να επιτεθεί στα προβλήματα», έγραψε ο Ντραπάτι στο Facebook, σε μια περίοδο που εμφανίζονται εντάσεις στους κόλπους της στρατιωτικής ιεραρχίας, με αφορμή την αποχώρηση του Μιχαήλο Φιόντοροφ από την κυβέρνηση.

«Ο μετασχηματισμός των αμυντικών δυνάμεων δεν μπορεί να σταματήσει με μια αλλαγή υπουργού, διοίκησης ή του επικεφαλής κάποιας υπηρεσίας. Πρέπει να συνεχιστεί μέχρι οι σαφείς και δίκαιοι κανόνες να καταστούν ο κανόνας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος φέρεται να ήταν σε διαμάχη με τον Φιόντοροφ, υπερασπίστηκε το έργο του και ζήτησε «να επικεντρωθούμε στον πόλεμο».

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στον πόλεμο και σε μια αποτελεσματική στρατηγική που σήμερα φέρνει απτά αποτελέσματα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram, ευχαριστώντας τον απερχόμενο υπουργό «για το έργο του».

Η απομάκρυνση του Φιόντοροφ, ενός υπουργού που ήταν δημοφιλής στον λαό αλλά διατηρούσε «ψυχρές» σχέσεις με τη στρατιωτική ηγεσία, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οδήγησε σε διαδηλώσεις στην Ουκρανία νωρίτερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ