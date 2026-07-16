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Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας

Newsroom
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Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας
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Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις θέτοντας την σε ύφεση σε 40 λεπτά.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, κι από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη . Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
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