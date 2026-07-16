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ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες

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ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
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Η επιδημία του Έμπολα που κηρύχθηκε πριν από δύο μήνες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται «ταχύτερα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες επιδημίες», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η επιδημία του Έμπολα που κηρύχθηκε πριν από δύο μήνες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται «ταχύτερα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες επιδημίες», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Πρόκειται για την τρίτη σημαντικότερη επιδημία Έμπολα που έχει ποτέ καταγραφεί: κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιδημίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η επιδημία που κηρύχθηκε στα μέσα Μαΐου έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 796 ανθρώπους, με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ξεπερνούν τα 2.000 σε αυτή τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Έμπολα
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
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