ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες

Η επιδημία του Έμπολα που κηρύχθηκε πριν από δύο μήνες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται «ταχύτερα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες επιδημίες», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η επιδημία του Έμπολα που κηρύχθηκε πριν από δύο μήνες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται «ταχύτερα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες επιδημίες», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Πρόκειται για την τρίτη σημαντικότερη επιδημία Έμπολα που έχει ποτέ καταγραφεί: κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιδημίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η επιδημία που κηρύχθηκε στα μέσα Μαΐου έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 796 ανθρώπους, με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ξεπερνούν τα 2.000 σε αυτή τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ