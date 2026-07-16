Παπαϊωάννου: Έρχεται νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, το νέο μοντέλο θα ενισχύσει τη συνεργασία των πανεπιστημίων με τα ερευνητικά κέντρα και την αγορά εργασίας.

Τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, αποκαλύπτοντας ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.

«22 από τις 27 χώρες της ΕΕ διαθέτουν αντίστοιχο Υπουργείο»

Όπως υπογράμμισε στο δημοσιογράφο «22 από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 28 τι έχουν Υπουργείο Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Higher Education Science and Innovation. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει, διότι η έρευνα πρέπει να είναι ενιαία. Η οποία έρευνα προέρχεται είτε από τα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε από τα ερευνητικά κέντρα και το κυριότερο, να υπάρχει μία ενιαία στόχευση, μία ενιαία άποψη, το που θα κατευθυνθεί είτε η βασική έρευνα, είτε η εξειδικευμένη έρευνα. Επίσης, να υπάρχει ένα ενιαίο οικονομικό πλάνο στο πως τα χρήματα θα κατανέμονται έτσι ώστε οι ερευνητές να γνωρίζουν τη διαδικασία αλλά και το χρόνο, έτσι ώστε να ετοιμάζονται κάθε φορά για την κατάθεση αξιόλογων και ουσιαστικών προτάσεων. Θεωρώ λοιπόν, ότι είναι στα πλαίσια της τεχνοκρατικής αντίληψης αλλά και του πως είναι σήμερα η έρευνα παγκοσμίως. Διότι, το αποτέλεσμα της έρευνας είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Και πάντα πίστευα και πιστεύω ότι η καινοτομία είναι ένα προϊόν το οποίο θα είναι πάντα φιλικό προς τον πολίτη. Να μπορεί αυτό το προϊόν ο συμπολίτης μας να του κάνει ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητα του».

Στόχος η σύνδεση πανεπιστημίων, έρευνας και αγοράς

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, το νέο μοντέλο θα ενισχύσει τη συνεργασία των πανεπιστημίων με τα ερευνητικά κέντρα και την αγορά εργασίας. «Με αυτήν την σύμπραξη, αν θέλετε, με αυτήν την ενιαία εικόνα και την ενιαία στόχευση, θα γίνει ακόμα πιο συμβατή αυτή η συνέργεια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διάχυση της γνώσης ένθεν κακείθεν και από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προς την βιομηχανία, αλλά και από τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, προς τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, προς όφελος πρώτα και πάνω από όλα των φοιτητών μας και των ερευνητών. Και κυρίως από όλη αυτή τη διαδικασία θα έχουμε την δημιουργία νέων νεοφυών επιχειρήσεων, startups και τελικά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τι θα παραμείνει στο Υπουργείο Παιδείας

Αναφερόμενος στις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Υπουργείου Παιδείας, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των θρησκευμάτων και του αθλητισμού, επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο υπουργείων.

Για Πανελλαδικές Εξετάσεις: «Οι αλλαγές θα βασιστούν σε ολοκληρωμένη πρόταση»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγών στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι «πρώτον με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και δεύτερον, με δεδομένο το ότι τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου, αυτή η επιτροπή των 106 ατόμων θα έχει ολοκληρώσει την μελέτη και θα έχει δώσει τις προτάσεις της -διότι, δεν είναι μόνο η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων ή των εξετάσεων αλλά είναι και το θέμα του πως θέλω το νέο σχολείο, το νέο Λύκειο, το οποίο θα οδηγήσει και στον τρόπο των εξετάσεων- όλα αυτά λοιπόν θα ολοκληρωθούν, όπως κάνουμε πάντα όταν υπάρχει η θεσμοθετημένη πρόταση που θα την έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου, τότε θα τοποθετηθούν όλοι επί μιας συγκεκριμένης ολοκληρωμένης πρότασης».

Για το περιστατικό στα ΕΠΑΛ

Σχετικά τώρα με το περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εξέτασης, ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι δεν τέθηκε σε καμία περίπτωση ζήτημα αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ανθρώπινου λάθους.