Meta: Αποσύρει τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων με AI ύστερα από αντιδράσεις για την ιδιωτικότητα

Η αναδίπλωση της Meta αντανακλά την ολοένα και μεγαλύτερη πίεση που δέχονται οι τεχνολογικές εταιρείες να παρέχουν στους χρήστες σαφή και ουσιαστικό έλεγχο ως προς τον τρόπο με τον οποίο το δημόσια κοινοποιημένο περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από εφαρμογές και λειτουργίες ΑΙ.

Η Meta ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία μιας νέας δυνατότητας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είχε παρουσιαστεί μόλις αυτή την εβδομάδα και επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες χρησιμοποιώντας δημόσιους λογαριασμούς του Instagram. Η λειτουργία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητας, μεταξύ άλλων και από συνδικαλιστική οργάνωση του Χόλιγουντ.

«Στόχος μας ήταν να προσφέρουμε ένα χρήσιμο δημιουργικό εργαλείο και να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν αν το δημόσιο περιεχόμενό τους θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε η Meta σε ανακοίνωσή της.

«Λάβαμε υπόψη τα σχόλια και τις αντιδράσεις ότι αυτή η λειτουργία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των χρηστών, γι’ αυτό και δεν είναι πλέον διαθέσιμη», ανέφερε η Meta.

Η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, παρουσίασε την Τρίτη το Muse Image, το πρώτο της μοντέλο δημιουργίας εικόνων που αναπτύχθηκε από τα Meta Superintelligence Labs. Η λειτουργία, η οποία ήταν ενσωματωμένη στο chatbot Meta AI, μπορούσε να χρησιμοποιεί φωτογραφίες ως δεδομένα εισόδου και επέτρεπε στους χρήστες να επεξεργάζονται τις παραγόμενες εικόνες απευθείας μέσω σχεδίων ή σκίτσων.

Ωστόσο, λίγο μετά την κυκλοφορία της, η νέα δυνατότητα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητας όσο και επειδή ήταν ενεργοποιημένη αυτόματα για τους χρήστες (opt-in από προεπιλογή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συναίνεση).

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Χάνα Άινμπιντερ, γνωστή από τη σειρά «Hacks», επέκρινε δημόσια τη λειτουργία μέσω ανάρτησής της στο Instagram, επισημαίνοντας ότι είχε ενεργοποιηθεί αυτόματα και καλώντας τους χρήστες να την απενεργοποιήσουν.

Η SAG-AFTRA, το συνδικάτο που εκπροσωπεί ηθοποιούς και άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, κάλεσε επίσης την Πέμπτη τα μέλη της, καθώς και όλους τους χρήστες του Instagram, να απενεργοποιήσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία.

«Οτιδήποτε άλλο πέρα από μια σαφή και ξεκάθαρη διαδικασία ενεργής συναίνεσης (opt-in) για αυτού του είδους τη χρήση των εικόνων των χρηστών του Instagram είναι απαράδεκτο και αποτελεί σοβαρή λανθασμένη εκτίμηση του δημόσιου αισθήματος σχετικά με τους προφανείς κινδύνους και τις βλάβες που συνεπάγεται μια τέτοια χρήση», ανέφερε η SAG-AFTRA.

Μετά την απόφαση της Meta να αποσύρει τη λειτουργία, η SAG-AFTRA χαιρέτισε την εξέλιξη.

«Οι κίνδυνοι από τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων ανθρώπων χωρίς τη συναίνεσή τους είναι πλέον ευρέως γνωστοί. Μια λειτουργία που ενθάρρυνε μια τέτοια πρακτική ήταν άστοχη. Εκτιμούμε ότι καταργήθηκε. Ήταν η υπεύθυνη επιλογή», δήλωσε εκπρόσωπος του συνδικάτου.

Η αναδίπλωση της Meta αντανακλά την ολοένα και μεγαλύτερη πίεση που δέχονται οι τεχνολογικές εταιρείες να παρέχουν στους χρήστες σαφή και ουσιαστικό έλεγχο ως προς τον τρόπο με τον οποίο το δημόσια κοινοποιημένο περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από εφαρμογές και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.