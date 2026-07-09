Γεωργιάδης: Από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο - Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές

Σοβαρές ζημιές υπέστη η Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, έπειτα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξεμερώματα.

Σοβαρές ζημιές υπέστη η Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, έπειτα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξεμερώματα. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που μετέβη στο νοσοκομείο έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το συμβάν και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής έλειπε εκείνη τη στιγμή. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό, το οποίο τους μετέφερε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια. Μένει να αποδειχθεί αν η φωτιά ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα και συντονισμένα, συμβάλλοντας στην ασφαλή απομάκρυνση των ασθενών, ενώ τα συστήματα πυρόσβεσης λειτούργησαν κανονικά, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.