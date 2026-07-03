Πετρέλαιο: Τέταρτη εβδομάδα απωλειών ενώ συνεχίζονται οι ροές στο Ορμούζ

Οι traders διατηρούν τις ελπίδες τους για μια επιτυχημένη έκβαση των διαπραγματεύσεων για την εξασφάλιση ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Ισχνή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, καθώς οι traders διατηρούν τις ελπίδες τους για μια επιτυχημένη έκβαση των διαπραγματεύσεων για την εξασφάλιση ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν 14 σεντς, ή 0,19%, στα 71,94 δολάρια το βαρέλι. Το West Texas Intermediate ενισχύθηκε 9 σεντς, ή 0,13%, στα 68,78 δολάρια το βαρέλι. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι τιμές έχουν υποχωρήσει σχεδόν σε προπολεμικά επίπεδα.

Οι ελπίδες των επενδυτών για ένα πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύονται από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσαν αναλυτές της Commerzbank.

Η αποκατάσταση σιγά σιγά της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ βάζει την Citigroup στην ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα αναλυτών που προβλέπουν περαιτέρω μείωση της τιμής του brent. Μάλιστα, η Citi δεν αποκλείει να δούμε την τιμή στα 60 δολάρια έως τα τέλη του έτους.

«Τα θεμελιώδη επανέρχονται γρήγορα στο προσκήνιο», σχολιάζουν οι αναλυτές της Citigroup, μεταξύ των οποίων o Francesco Martoccia. «Οι ροές στη ναυτιλία ομαλοποιούνται, οι Κινέζοι αγοραστές παραμένουν απόντες, οι φυσικές αγορές αργού έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και τα αποθέματα έχουν συρρικνωθεί πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο».

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg η παραγωγή αργού πετρελαίου του OPEC εκτοξεύθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς τα μέλη του οργανισμού στον Περσικό Κόλπο αποκατέστησαν τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η παραγωγή του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αυξήθηκε κατά 2,34 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στα 18,75 εκατομμύρια. Παρά την ανάκαμψη, η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.