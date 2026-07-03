Δεν αποκλείει brent στα 60 δολάρια έως τα τέλη του έτους η Citi

Αποκαθίσταται σιγά σιγά η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ κι αυτό βάζει την Citigroup στην ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα αναλυτών που προβλέπουν περαιτέρω μείωση της τιμής του brent. Μάλιστα, η Citi δεν αποκλείει να δούμε την τιμή στα 60 δολάρια έως τα τέλη του έτους.

Αποκαθίσταται σιγά σιγά η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ κι αυτό βάζει την Citigroup στην ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα αναλυτών που προβλέπουν περαιτέρω μείωση της τιμής του brent. Μάλιστα, η Citi δεν αποκλείει να δούμε την τιμή στα 60 δολάρια έως τα τέλη του έτους.

«Τα θεμελιώδη επανέρχονται γρήγορα στο προσκήνιο», σχολιάζουν οι αναλυτές της Citigroup, μεταξύ των οποίων o Francesco Martoccia. «Οι ροές στη ναυτιλία ομαλοποιούνται, οι Κινέζοι αγοραστές παραμένουν απόντες, οι φυσικές αγορές αργού έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και τα αποθέματα έχουν συρρικνωθεί πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο».

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας επιστρέφουν με ταχείς ρυθμούς στην κανονικότητα, καθώς η αποκατάσταση των ροών στο Ορμούζ ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη προσφορά, προσθέτοντας επιπλέον βαρέλια για τα διυλιστήρια που είχαν ήδη εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Το αποτέλεσμα ήταν μια ταχεία κατάρρευση των τιμών, με το Brent να υποχωρεί κατά 30% το δεύτερο τρίμηνο, χάνοντας όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η αρχική περίοδος «αναμένεται να είναι ασταθής, ενόσω οι ναυτιλιακές διαδρομές θα ομαλοποιούνται, οι ασφαλιστικές αγορές θα προσαρμόζονται και τα εναπομείναντα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα σταδιακά θα επιλύονται», σημειώνουν οι αναλυτές.

Μεταξύ των υπόλοιπων τραπεζών, η Goldman Sachs έχει εκτιμήσει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε κατάσταση υπερπροσφοράς, καθώς εξασθενεί ο αντίκτυπος του πολέμου με το Ιράν και αποκαθίσταται η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η Morgan Stanley μείωσε δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, επισημαίνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας πλεονάσματος στην αγορά.