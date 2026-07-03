Υεμένη: Οι αντάρτες Χούθι απειλούν με πλήγματα στη Σαουδική Αραβία

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, απείλησαν σήμερα ότι θα πλήξουν αεροδρόμια και σαουδαραβικά συμφέροντα σε περίπτωση «επίθεσης» εκ μέρους του Ριάντ, κατηγορώντας τη Σαουδική Αραβία για παραβίαση του εναέριου χώρου τους.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, απείλησαν σήμερα ότι θα πλήξουν αεροδρόμια και σαουδαραβικά συμφέροντα σε περίπτωση «επίθεσης» εκ μέρους του Ριάντ, κατηγορώντας τη Σαουδική Αραβία για παραβίαση του εναέριου χώρου τους.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι σαουδαραβικά «πολεμικά αεροσκάφη» επιχείρησαν να εμποδίσουν την προσγείωση ενός ιρανικού πολιτικού αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά. Ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρέα, προειδοποίησε ότι οι αντάρτες θα βάλουν στο στόχαστρο «σαουδαραβικά αεροδρόμια και ζωτικά συμφέροντα (σ.σ. της Σαουδικής Αραβίας) στην ξηρά και τη θάλασσα» αν οι Σαουδάραβες συνεχίσουν «τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης».

Οι πτήσεις μεταξύ Σαναά και Τεχεράνης θα συνεχιστούν παρά τις όποιες «ενδεχόμενες συνέπειες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ