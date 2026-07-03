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ΥΠΑΝ: Τεκμηριωμένη και σαφής η ανακοίνωση της ΑΑΕΑ&ΠΚ για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα

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ΥΠΑΝ: Τεκμηριωμένη και σαφής η ανακοίνωση της ΑΑΕΑ&ΠΚ για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα
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Την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) για τις μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντάς την «τεκμηριωμένη και σαφή».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «προτείνουμε στο ΠΑΣΟΚ να τη διαβάσει με προσοχή και ψυχραιμία» και παράλληλα, σημειώνουν ότι «τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι τις γνωστές μικροκομματικές τακτικές».

Καταλήγοντας, οι πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρουν ότι «οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς
Τρόφιμα
Σούπερ Μάρκετ
Ακρίβεια
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