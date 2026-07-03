Ψηφιακό Πελατολόγιο: Από τα συνεργεία αυτοκινήτων σε γάμους και βαπτίσεις

Νέα επιχείρηση της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής. Ψηφιακό «μάτι» σε κτήματα, αίθουσες εκδηλώσεων, catering, εταιρείες ήχου και φωτισμού. Παραβατικότητα έως 60,5% αποκάλυψαν οι έλεγχοι στα συνεργεία αυτοκινήτων.

Σε νέα φάση περνά το Ψηφιακό Πελατολόγιο καθώς μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων στον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου η παραβατικότητα ξεπέρασε το 60%, η ΑΑΔΕ επεκτείνει το μέτρο σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλού φορολογικού κινδύνου. Πρώτοι στη λίστα βρίσκονται οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ θα βρεθούν κτήματα γάμων και δεξιώσεων, αίθουσες εκδηλώσεων, εταιρείες catering, επιχειρήσεις ήχου και φωτισμού, επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση γάμων, βαπτίσεων, εταιρικών εκδηλώσεων και ιδιωτικών πάρτι. Πρόκειται για κλάδους στους οποίους εξακολουθεί να πραγματοποιείται σημαντικός όγκος συναλλαγών με μετρητά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής το οποίο φέρνει μόνιμα έσοδα στα κρατικά ταμεία. Κάθε πελάτης που εισέρχεται σε επιχείρηση, η οποία έχει ενταχθεί στο σύστημα, καταγράφεται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται διασταυρώσεις με τα στοιχεία του myDATA, ώστε να διαπιστώνεται εάν για κάθε καταγεγραμμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη ή το σχετικό τιμολόγιο.

Με αυτόν τον τρόπο η φορολογική διοίκηση αποκτά σε πραγματικό χρόνο εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και μπορεί να εντοπίζει άμεσα περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους, η παρουσία πελάτη που δεν έχει καταχωριστεί στο Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ένδειξη παράβασης και μπορεί να οδηγήσει τόσο στην επιβολή προστίμων όσο και σε ευρύτερο φορολογικό έλεγχο.

Διασταυρώσεις με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η αξιοποίηση των στοιχείων δεν περιορίζεται στις φορολογικές διασταυρώσεις. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να συνδυάζει τα δεδομένα του Ψηφιακού Πελατολογίου με εκείνα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Έτσι, εάν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση εμφανίζει μεγάλη προσέλευση πελατών αλλά δηλώνει περιορισμένο αριθμό εργαζομένων σε βάρδια, θα ενεργοποιείται ένδειξη κινδύνου τόσο για φορολογικές παραβάσεις όσο και για πιθανή αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία.

Οι έλεγχοι

Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο του αυτοκινήτου επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους:

σε 505 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%,

καταγράφηκαν συνολικά 5.882 παραβάσεις,

διαπιστώθηκαν 1.095 περιπτώσεις μη διαβίβασης αποδείξεων στο myDATA,

1.026 παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων,

3.753 λοιπές φορολογικές παραβάσεις,

η αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ,

επιβλήθηκαν τέσσερις αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.

Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 στοχευμένοι έλεγχοι, εκ των οποίων οι 693 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας τη μέση παραβατικότητα στο 60,5%.

Συνολικά εντοπίστηκαν 6.292 παραβάσεις, εκ των οποίων:

2.552 στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων,

3.474 σε δραστηριότητες υποστήριξης μεταφορών,

91 στο λιανικό εμπόριο οχημάτων και ανταλλακτικών,

33 στο χονδρικό εμπόριο,

81 στην ενοικίαση αυτοκινήτων,

61 στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

Τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί ανέρχονται σε 500.000 ευρώ, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί πλέον τα στοιχεία του Ψηφιακού Πελατολογίου ως βασικό εργαλείο για τη στόχευση των ελέγχων και τη διεύρυνση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής σε ολοένα και περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους.