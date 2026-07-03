ΔΕΗ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, στις 03.07.2026 διατέθηκαν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς δικαιούχα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ συνολικά 2.584.000 μετοχές.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, στις 03.07.2026 διατέθηκαν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς δικαιούχα -σύμφωνα με τα παρακάτω- στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ, ιεραρχικής στάθμης Διευθυντή και άνω, συνολικά 2.584.000 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Οι παραπάνω μετοχές διατέθηκαν σε συνολικά 272 Δικαιούχους, από τους οποίους τα παρακάτω πρόσωπα (που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) εμπίπτουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία στο αρ. 19, παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014:

• Menegazzo Alessio

• Sardjovski Aleksandar

• Αγγελόπουλος Ευάγγελος

• Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος

• Βλάχος Όμηρος

• Βλάχου Ασημίνα

• Γεραρής Ιωάννης

• Γιαννακοπούλου Ελένη

• Γκαβογιάννη Παρθένα Χριστίνα

• Γκότζου Ευαγγελία

• Γορανίτου Θεανώ

• Δημητριάδης Δημήτριος

• Δημητρόπουλος Βασίλειος

• Δημοπούλου Βασιλική

• Δήμτσα Σοφία

• Ζωγράφος Αναστάσιος

• Ιωακειμίδης Αχιλλέας Χρήστος

• Ιωάννου Αλέξανδρος

• Καραβάς Γεώργιος

• Καραγιαννάκη Βασιλική

• Καρακούσης Γεώργιος

• Κασίμης Άγγελος-Παναγιώτης

• Κατσερέλη Σπυριδούλα

• Κεραμιώτης Χρήστος

• Κερκίδου Μαρία

• Κοδέλλας Κωνσταντίνος

• Κουκουριτάκη Αντωνία

• Κουνιάκη Ελένη

• Κόχιλα Βασιλική

• Λαμπρινού Μαρία

• Λεμπιδάκη Δήμητρα

• Λίμουρα Αικατερινη

• Μαθιόπουλος Αθανάσιος

• Μακρυαλέας Φώτιος

• Μαύρος Κωνσταντίνος

• Μέντζος Βασίλειος

• Μπαμπίλης Μιλτιάδης

• Μπενετάτου Καλλιόπη

• Νάζος Κωνσταντίνος

• Νάνος Ευάγγελος

• Νάτσης Κωνσταντίνος

• Οικονόμου Ανάργυρος

• Παϊζης Αλέξιος

• Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα

• Παπαποστόλου Χριστίνα

• Πατεράκης Αλέξανδρος

• Πρεσβεία Ευσταθία

• Πρωτόπαπας Γεώργιος

• Σκοτεινός Ηρακλής

• Σουμελίδης Αλέξανδρος

• Σπανός Άγγελος

• Στάσσης Γεώργιος

• Στέφος Ιωάννης

• Συνοδινός Χαράλαμπος

• Τζανέτος Μιχαήλ

• Τσαγιάννης Ιωάννης

• Τσιφωτούδης Στέργιος

• Φυσάκης Ανδρέας

• Χατζημιχαήλ Σωτήριος

• Χριστοδουλοπούλου Γεωργία

Η ως άνω διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 30.04.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών σε στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η οποία διαπιστώθηκε με την από 23.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της ως άνω Πολιτικής Αποδοχών. Οι Δικαιούχοι παρέλαβαν τις μετοχές που τους αναλογούσαν άνευ χρηματικού ανταλλάγματος με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία κτήσης τους. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 7.487.079 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2533% του συνόλου των μετοχών της.