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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα, 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, εθελοντές 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι στις 17:00 εστάλη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους στο Σπαθοβούνι Κορινθίας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυρκαγιά
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