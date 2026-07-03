Αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ» πουλήθηκε έναντι 38.400 λιρών

Αφού αναγνώρισαν πόσο σημαντικό ήταν το βιβλίο, τα μέλη του προσωπικού το έστειλαν για εξειδικευμένη αξιολόγηση προτού πουληθεί σε δημοπρασία.

Αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, το οποίο ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε μια στοίβα «αρκετά συνηθισμένων» δωρεών σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό, πουλήθηκε για 38.400 λίρες.

Το πολύ αγαπημένο μυθιστόρημα φαντασίας, που κυκλοφόρησε το 1938 σε δεύτερη ανατύπωση δωρήθηκε στο κατάστημα Oxfam στο Χάρμπορν του Μπέρμιγχαμ, μαζί με αυτό που το προσωπικό χαρακτήρισε ως μια συλλογή από «κατά τα άλλα συνηθισμένα» βιβλία.

Αφού αναγνώρισαν πόσο σημαντικό ήταν το βιβλίο, τα μέλη του προσωπικού το έστειλαν για εξειδικευμένη αξιολόγηση προτού πουληθεί σε δημοπρασία.

Ο Τζούλιαν Γκριστ, διευθυντής του Oxfam Harborne, σύμφωνα με το BBC δήλωσε: «Κάθε φορά που εντοπίζω ένα αντίτυπο του Χόμπιτ, πάντα σκέφτομαι "ας αξίζει κάτι αυτό"».

«Ο Τόλκιν είναι εξαιρετικά συλλεκτικός και ακόμη και κάτι που φαίνεται αρκετά συνηθισμένο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο - μερικές φορές ένα παλιό σακάκι είναι αρκετό» πρόσθεσε.

Το βιβλίο είναι ένα από τα περίπου 2.300 που τυπώθηκαν και περιλαμβάνει τέσσερις έγχρωμες εικόνες του Τόλκιν που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά.

Το χρηματικό ποσό θα συγκεντρωθεί από την πώληση θα βοηθήσει στο έργο της Oxfam στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας σε όλο τον κόσμο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ