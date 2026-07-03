Φον ντερ Λάιεν: «Πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν» για τις ουρές στα αεροδρόμια λόγω των νέων ελέγχων

Υπάρχουν «πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν» για να επιλυθούν τα «προβλήματα» που συνδέονται με τους νέους αυτοματοποιημένους ελέγχους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχουν «πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν» για να επιλυθούν τα «προβλήματα» που συνδέονται με τους νέους αυτοματοποιημένους ελέγχους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν προκαλέσει μεγάλες ουρές στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αναγνώρισε σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για την επίλυση αυτών των τεχνικών ζητημάτων», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου στην Ιρλανδία.

Η ΕΕ ξεκίνησε ένα νέο σύστημα το περασμένο φθινόπωρο για την καταγραφή των μη Ευρωπαίων ταξιδιωτών που φτάνουν σε χώρες της Ένωσης.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τη χειροκίνητη σφραγίδα στα διαβατήρια και επιτρέπει την καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας και βιομετρικών δεδομένων των ταξιδιωτών, καθώς και των ημερομηνιών εισόδου και εξόδου τους, προκειμένου να παρακολουθούνται οι υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής και οι αρνήσεις εισόδου.

Ωστόσο, ευρωπαϊκά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες τονίζουν ότι η εφαρμογή του μέτρου είναι καταστροφική καθώς τόσο τα αεροδρόμια όσο και οι εταιρείες υφίστανται «αφόρητη πίεση», ειδικά κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Σε επιστολή προς τις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, κάνουν λόγο για ουρές στα σύνορα «που μπορούν πλέον να φτάσουν έως και 5 ώρες αναμονής κατά τις ώρες αιχμής».

«Επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν σε ουρές για πολλές ώρες έξω από τερματικούς σταθμούς και σε χώρους αναμονής, επειδή οι υπηρεσίες ελέγχου των συνόρων δεν είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα», δηλώνουν ευρωπαϊκά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες.

Πολυάριθμα βίντεο κυκλοφορούν επίσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν επιβάτες να είναι κολλημένοι σε ουρές.

Οι Βρυξέλλες αντιτείνουν ότι αυτό το σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για τον καλύτερο έλεγχο του ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από την ΕΕ. Και ότι τα κράτη μέλη και τα αεροδρόμια είχαν τον χρόνο να προετοιμαστούν για αυτό το νέο σύστημα.

«Αν δεν είναι ευχαριστημένοι, μπορούν απλώς να πάνε σε Χώρο Σένγκεν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους απογοητευμένους επιβάτες.

Σύμφωνα με την ΕΕ, περισσότεροι από 108 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη εισέλθει ή εξέλθει από το έδαφός της χρησιμοποιώντας αυτό το νέο σύστημα. Κατά την ίδια περίοδο, σχεδόν 44.000 άτομα δεν εισήλθαν - οι περισσότεροι επειδή «δεν είχαν κανέναν βάσιμο λόγο» που να δικαιολογεί την παραμονή τους.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί, ωστόσο, να πραγματοποιήσει σύντομα συζητήσεις με εκπροσώπους του τομέα. Μια συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ