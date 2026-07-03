Λίβανος: Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την εκεχειρία

Περισσότεροι από 600.000 Λιβανέζοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την τελευταία εκεχειρία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Περισσότεροι από 600.000 Λιβανέζοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την τελευταία εκεχειρία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Οι εχθροπραξίες που προηγήθηκαν πέταξαν στον δρόμο περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, δήλωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Η σιτική οργάνωση έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου πραγματοποιώντας επίθεση στο Ισραήλ και τονίζοντας ότι ενεργεί σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε διεξάγοντας μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων και χερσαία επιχείρηση, εντείνοντας παράλληλα τις εντολές εκκένωσης ολόκληρων περιοχών του νοτίου Λιβάνου, κατά τη διάρκεια τριών και πλέον μηνών μαχών.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, περίπου 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκαν, κυρίως στον νότο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης κάνει λόγο για την επιστροφή στις εστίες τους «646.107» ανθρώπων, περίπου 500.000 άλλοι παραμένουν ακόμη εκτοπισμένοι, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις 22 Ιουνίου.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον κατέστησε δυνατό να τεθεί σε ισχύ μια επισφαλής εκεχειρία στον Λίβανο από την 21η Ιουνίου, πριν από την υπογραφή στις 26 Ιουνίου μιας συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για μια «διαρκή ειρήνη».

Έκτοτε, οι αρχές διέλυσαν άτυπους καταυλισμούς στη Βηρυτό και στα περίχωρά της, παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των επίσημων κέντρων φιλοξενίας.

Ωστόσο η επιστροφή σε δεκάδες νότιες περιοχές, κυρίως σε περιοχές κοντά στα σύνορα που καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, συνεχίζει να εκκρεμεί.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θέλει να διατηρήσει τα στρατεύματά του στην περιοχή που μπορεί να εκτείνεται έως και 10 χλμ. από τα σύνορά του, την οποία έχει καταλάβει στο νότιο τμήμα της γειτονικής του χώρας, ενώ συνεχίζει τα πλήγματα ακριβείας του.

Η συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, έπειτα από πέντε κύκλους διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, θέτει ως προϋπόθεση για την ισραηλινή αποχώρηση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι που η οργάνωση δεν αποδέχεται.

Οι παρατηρητές διερωτώνται για την ικανότητα του κράτους του Λιβάνου να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ