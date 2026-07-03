Δικαίωση για τους ξενοδόχους Σαντορίνης - Η Trivago απέσυρε το επίμαχο βίντεο

Αμεση και αποτελεσματική ήταν η αντίδραση της διεθνούς πλατφόρμας Trivago μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης για παραπλανητική διαφήμιση, δυσφήμηση και παραπλάνηση επισκεπτών.

Αμεση και αποτελεσματική ήταν η αντίδραση της διεθνούς πλατφόρμας Trivago μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης για παραπλανητική διαφήμιση, δυσφήμηση και παραπλάνηση επισκεπτών.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, με επίσημη απάντησή του, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Trivago, εξέφρασε την ειλικρινή συγγνώμη της εταιρείας για τη δυσφορία που προκλήθηκε, αναγνωρίζοντας ότι το μήνυμα της ανάρτησης ήταν λανθασμένο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το επίμαχο βίντεο αφαιρέθηκε οριστικά από όλες τις επίσημες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

Θέλοντας να προχωρήσει σε έμπρακτη αποκατάσταση, η διοίκηση της Trivago ζήτησε άμεσα συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης. Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, ορίστηκε επίσημη τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στην οποία θα συμμετάσχουν η διευθύνουσα σύμβουλος και διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Jasmine Ezz, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΞΣ Αντώνης Παγώνης.

Σκοπός της συνάντησης από πλευράς της Ένωσης Ξενοδόχων, είναι να συζητηθούν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους η Trivago θα συμβάλει θετικά και έμπρακτα στην ορθή προβολή και ανάδειξη της Σαντορίνης διεθνώς το επόμενο διάστημα.

«Η αλήθεια, η αυθεντικότητα και ο σεβασμός στον τουριστικό κλάδο του νησιού μας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα» υπογραμμίζει η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ