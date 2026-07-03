Λιθουανία: Το Βίλνιους θέλει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος «της πυρηνικής αποτροπής» απέναντι στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας δήλωσε σήμερα ότι θέλει η χώρα του να συμμετάσχει στη δυτική πυρηνική αποτροπή απέναντι στη Μόσχα, σε μια έμμεση αναφορά στην ανάπτυξη ατομικών όπλων στο έδαφός της, γειτονικό της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας δήλωσε σήμερα ότι θέλει η χώρα του να συμμετάσχει στη δυτική πυρηνική αποτροπή απέναντι στη Μόσχα, σε μια έμμεση αναφορά στην ανάπτυξη ατομικών όπλων στο έδαφός της, γειτονικό της Ρωσίας.

"Είναι ο στόχος της χώρας μου να χρησιμοποιήσει όλες τις ευκαιρίες πυρηνικής αποτροπής και θέλουμε να αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος αυτής της πυρηνικής αποτροπής", δήλωσε ο Γκιτάνας Ναουσέντα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο με τους άλλους ηγέτες των βαλτικών χωρών και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

"Πριν από λίγες ημέρες, πρότεινα μια συνταγματική τροποποίηση για να καταργήσω τον υπάρχοντα περιορισμό στην πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία", πρόσθεσε.

Σήμερα, μια ομάδα 50 Λιθουανών βουλευτών κατέγραψε ένα σχέδιο τροποποίησης, εκκινώντας επίσημα τη διαδικασία για την ψηφοφορία.

Η τροποποίηση του λιθουανικού Συντάγματος απαιτεί έγκριση δύο φορές από τα δυο τρίτα του κοινοβουλίου (94 βουλευτές επί συνόλου 141), με ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μεταξύ των ψηφοφοριών.

Οι ενέργειες της Λιθουανίας λαμβάνουν χώρα τρεις εβδομάδες μετά μια ψηφοφορία στο φινλανδικό κοινοβούλιο για την άρση της πλήρους απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων στη χώρα αυτή, η οποία ευθυγραμμίζεται με την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ μετά την ένταξή της στην Συμμαχία το 2023.

Ο νέος νόμος επιτρέπει την εισαγωγή, τη μεταφορά, την προμήθεια ή την κατοχή πυρηνικών όπλων στο φινλανδικό έδαφος, σε έκτακτες περιστάσεις που συνδέονται με τη στρατιωτική άμυνα της χώρας, στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Μεταξύ των χωρών της βορειοανατολικής Ευρώπης στη Συμμαχία, η Πολωνία είναι αυτή που δείχνει η πιο αποφασισμένη να ενταχθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα "nuclear sharing", της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε ορισμένες συμμαχικές χώρες, όπως και στο σχέδιο της "προηγμένης αποτροπής" που παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Οι βαλτικές χώρες παραμένουν πολύ επιφυλακτικές έως σήμερα απέναντι σε ενδεχόμενα διμερή πυρηνικά σχέδια, εκτιμώντας ότι επαρκούν οι εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στη Βορειοατλαντική Συνθήκη.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και χώρα που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία και τη γειτονική της Λευκορωσία, ανέδειξε την ασφάλεια και την άμυνα ως απόλυτη προτεραιότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Λιθουανία περιλαμβάνεται στις χώρες του ΝΑΤΟ που ξοδεύουν τα περισσότερα στην άμυνα σε σχετικούς όρους, αφιερώνοντας σε αυτήν φέτος περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ της.

Φιλοξενεί ήδη μια πολυεθνική ομάδα μάχης του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία ετοιμάζεται να αναπτύξει στη Λιθουανία μια μόνιμη ταξιαρχία που μπορεί να αριθμεί έως 5.000 στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ