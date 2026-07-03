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Το αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle αναχώρησε από τη Μέση Ανατολή και επιστρέφει στην Τουλόν

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Το αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle αναχώρησε από τη Μέση Ανατολή και επιστρέφει στην Τουλόν
Πηγή: Reuters
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Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles-De-Gaulle αναχώρησε από τη ζώνη της Μέσης Ανατολής, όπου είχε αναπτυχθεί λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και επιστρέφει στη βάση του, στο λιμάνι της Τουλόν, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles-De-Gaulle αναχώρησε από τη ζώνη της Μέσης Ανατολής, όπου είχε αναπτυχθεί λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και επιστρέφει στη βάση του, στο λιμάνι της Τουλόν, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Δεδομένης της «ευνοϊκής εξέλιξης», δηλαδή της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το αεροπλανοφόρο θα επιστρέψει στην Τουλόν, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ωστόσο, «τα μέσα αποναρκοθέτησης και τα πλοία συνοδείας τους παραμένουν ανεπτυγμένα και έτοιμα να παρέμβουν, μαζί με τους εταίρους μας», πρόσθεσε.

Το Charles-de-Gaulle βρίσκεται ήδη στη Μεσόγειο.

Στα ναυτικά μέσα που διατηρεί η Γαλλία στην περιοχή περιλαμβάνονται δύο ναρκαλιευτικά, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν στο πλαίσιο μιας διεθνούς κινητοποίησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως είχε προτείνει το Παρίσι. Συνοδεύονται από δύο φρεγάτες και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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