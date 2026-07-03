OPEC: Εκτοξεύθηκε η παραγωγή τον Ιούνιο καθώς αυξήθηκαν οι ροές μέσω Ορμούζ

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του OPEC εκτοξεύθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς τα μέλη του οργανισμού στον Περσικό Κόλπο αποκατέστησαν τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του OPEC εκτοξεύθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς τα μέλη του οργανισμού στον Περσικό Κόλπο αποκατέστησαν τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η παραγωγή του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αυξήθηκε κατά 2,34 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στα 18,75 εκατομμύρια. Παρά την ανάκαμψη, η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ακόμα και πριν από την ειρηνευτική συμφωνία, οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου είχαν βρει τρόπους να μεταφέρουν κρυφά φορτία μέσω του Ορμούζ, το οποίο είχε σε μεγάλο βαθμό διακοπεί στα πρώιμα στάδια της σύγκρουσης. Με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να επιτρέπει πλέον πιο ελεύθερες μεταφορές, οι σαουδαραβικές αποστολές έχουν φτάσει το 90% της προ πολέμου ροής, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων.

Η αύξηση της προσφοράς δημιουργεί πλεόνασμα σε τμήματα της αγοράς, σβήνοντας το ράλι που κατέγραψε το αργό κατά τη διάρκεια του πολέμου και εγείροντας το ερώτημα εάν τα κράτη του ΟΠΕΚ θα χρειαστεί να ανταγωνιστούν για να βρουν αγοραστές. Σήμερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι.

Η παραγωγή του OPEC τον Ιούνιο ήταν ακόμα 7,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 28%, κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, όταν προσαρμόστηκε μετά την έξοδο από τον οργανισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον OPEC τον Μάιο, δίνοντάς τους την ελευθερία να αντλούν κατά βούληση μόλις σταθεροποιηθεί πλήρως το Ορμούζ. Το Ιράκ απείλησε επίσης για λίγο ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει, εκτός εάν τελικά δοθεί υψηλότερη ποσόστωση παραγωγής από τον οργανισμό.

Τα κύρια μέλη της ευρύτερης συμμαχίας OPEC+, η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως η Ρωσία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή διάσκεψη την Κυριακή για να συζητήσουν τα όρια παραγωγής για τον επόμενο μήνα.