Χρηματιστήριο: Αλλεπάλληλα υψηλά 17ετίας και εβδομαδιαία κέρδη 3,6% για τον Γενικό Δείκτη

Με συμμετοχή τόσο των τραπεζών όσο και μη τραπεζικών blue chips, και με αξιόλογο τζίρο παρά την αργία στη Wall Street, το Χρηματιστήριο της Αθήνας «σκαρφάλωσε» σε νέα υψηλά 17 ετών. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Aktor, ΟΤΕ και Cenergy.

Με συμμετοχή τόσο των τραπεζών, όσο και μη τραπεζικών blue chips, το Χρηματιστήριο της Αθήνας «σκαρφάλωσε» την Παρασκευή σε νέα υψηλά 17 ετών.

Κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και υπεραποδίδοντας έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,27% στις 2.537,23 μονάδες -το υψηλότερο κλείσιμο από τα μέσα Νοεμβρίου του 2009- έχοντας γράψει νωρίτερα υψηλό ημέρας στις 2.543,71 μονάδες. Έτσι, η ελληνική αγορά συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, ενώ σε επίπεδο Γενικού Δείκτη η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με συνολικά κέρδη 3,59%.

Ο τζίρος παρέμεινε σε αξιόλογα επίπεδα, παρά την αργία στη Wall Street, καθώς διαμορφώθηκε σε 259,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών πρωταγωνίστησε εκ νέου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τζίρο 39,60 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες: ΕΤΕ με 30,71 εκατ. ευρώ, Τρ. Πειραιώς με 23,71 εκατ. ευρώ, Eurobank με 19,72 εκατ. ευρώ και Alpha Bank με 15,53 εκατ. ευρώ. Η αξία των 38 πακέτων που πέρασαν σήμερα από το ταμπλό έφτασε τα 25,66 εκατ. ευρώ, με έντονη κινητικότητα στα τραπεζικά χαρτιά, τα οποία συγκέντρωσαν σχεδόν το 46% της συνολικής αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, που έκλεισε ενισχυμένος 1,35% στις 2.862,50 μονάδες, με τα συνολικά εβδομαδιαία κέρδη του να διαμορφώνονται σε 4,69%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 2,36% για τη Eurobank στα 4,33 ευρώ καθώς και τα κέρδη 1,74% της ΕΤΕ στα 15,76 ευρώ. Ακολούθησαν οι Optima και Alpha Bank με κέρδη 1,49% και 1,22% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (+1,02%) και Τρ. Πειραιώς (+0,11%). Σε αρνητικό έδαφος, η Credia υποχώρησε 0,68%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,5:1 με 71 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 46 σε αρνητικό και 36 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

H Eurobank Equities προχώρησε σήμερα σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις τραπεζικές μετοχές που καλύπτει, διατηρώντας για όλες αμετάβλητη τη σύσταση «buy» και δίνοντας συνέχεια σε μια σειρά θετικών αναλύσεων για τον κλάδο, οι οποίες έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας από εγχώριους και ξένους αναλυτές.

Το σημαντικό στοιχείο για την ελληνική αγορά είναι ότι στην ανοδική κίνηση συμμετέχουν, πέραν των τραπεζών, και μετοχές εκτός τραπεζικού κλάδου, προσδίδοντας σε αυτή ποιότητα και αξιόλογο εύρος.

Χαρακτηριστική η τελική εικόνα στη σύνθεση του FTSE Large Cap. Στην κορυφή των κερδών βρέθηκε η Aktor με άνοδο 4,66% στα 14,36 ευρώ. Ο ΟΤΕ ενισχύθηκε 4,33% στα 19,50 ευρώ, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία του άνοδο εντός του 2026 και την 5η μεγαλύτερη των τελευταίων 3,5 ετών. Με αξιόλογα κέρδη έκλεισε και η Cenergy (+3,77%) και ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των ΔΕΗ (+1,63%), Τιτάν (+1,57%), ΕΥΔΑΠ (+1,24%) και Jumbo (+1,13%).

Σε θετικό έδαφος, με κέρδη μικρότερα του 1%, ολοκλήρωσαν και οι μετοχές τω ν Metlen (+0,95%), Allwyn (+0,89%), Motor Oil (+0,78%), Coca-Cola HBC (+0,68%), Lamda Development (+0,66%), Helleniq Energy (+0,64%), ElvalHalcor (+0,51%), ΔΑΑ (+0,37%) και Aegean (+0,15%).

Πτωτικά, πέραν της Credia, κινήθηκε η Viohalco με μικρές απώλειες 0,31% στα 19 ευρώ.