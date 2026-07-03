Μελέτη για ΗΠΑ: «Πρακτικά αδύνατες» η ακραία ζέστη και η αφόρητη υγρασία χωρίς κλιματική αλλαγή

«Με αφορμή τα 250α γενέθλια της Αμερικής, η μελέτη μας αποτελεί μια απότομη επιστροφή στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Τίοντορ Κίπινγκ.

Η ακραία ζέστη και η αφόρητη υγρασία που αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ θα ήταν «πρακτικά αδύνατες» χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με νέα μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που η χώρα φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και γιορτάζει την 250η επέτειο από την ανεξαρτησία της.

«Με αφορμή τα 250α γενέθλια της Αμερικής, η μελέτη μας αποτελεί μια απότομη επιστροφή στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Τίοντορ Κίπινγκ, ερευνητής και ένας από τους συντάκτες της μελέτης του World Weather Attribution (WWA).

«Το κλίμα που γνωρίζει η χώρα είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από αυτό που υπήρχε όταν οι ιδρυτές πατέρες υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», πρόσθεσε.

Το WWA, που συγκεντρώνει ειδικούς για το κλίμα από κορυφαία ινστιτούτα, μελέτησε το τρέχον κύμα ζέστης που προκαλείται από ένα ισχυρό σύστημα πιέσεων με τη μορφή «θερμικού θόλου». Αυτός εγκλωβίζει τον θερμό και υγρό αέρα, όπως ένα κάλυμμα τοποθετημένο επί του κεντρικού και του ανατολικού τμήματος της χώρας, όπως και του νοτίου τμήματος του Καναδά.

Αν και τα καιρικά φαινόμενα αυτού του είδους είναι συνηθισμένα, πλέον προκαλούν πιο υψηλές θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπερνούν ως εκ τούτου τους 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αισθητή θερμοκρασία είναι ακόμη πιο υψηλή αν λάβει κανείς υπόψη του την υγρασία.

Η μελέτη αφορά επίσης τις τιμές του βιοκλιματικού δείκτη Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη ζέστη και την υγρασία, οι οποίες θα μπορούσαν να καταρρίψουν ρεκόρ στη διάρκεια αυτού του κύματος ακραίας ζέστης.

Χάρη σε μοντέλα, το WWA συνέκρινε τον σημερινό κόσμο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κλιματική αλλαγή, με έναν κόσμο χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε έναν κόσμο χωρίς την κλιματική αλλαγή, οι τιμές WBGT που καταγράφονται θα ήταν πρακτικά αδύνατες. Θα προέκυπταν, το πολύ, μία φορά κάθε 5.000 χρόνια.

Ακόμη και στον σημερινό κόσμο, οι συνθήκες αυτού του είδους κρίνονται ως εξαιρετικά σπάνιες –μία φορά κάθε 200 χρόνια—μολονότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα δεδομένου του ακραίου χαρακτήρα αυτού του φαινομένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ