Θεοδωρικάκος: Εμείς βάζουμε πλαφόν 60% ενώ η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα βάζει 100%

Θετική υπήρξε η υποδοχή του νομοσχεδίου του Yπουργείου Ανάπτυξης για την «Ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς των συμβάσεων πιστώσεων».

Θετική υπήρξε η υποδοχή του νομοσχεδίου του Yπουργείου Ανάπτυξης για την «Ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς των συμβάσεων πιστώσεων», από τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, τα οποία εκλήθησαν να εκφέρουν γνώμη, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των σχετικών ρυθμίσεων από την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο, που ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες -μεταξύ άλλων- για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην αγορά καταναλωτικής πίστης, την προστασία από ατεκμηρίωτες περιβαλλοντικές δηλώσεις, την ενίσχυση του δικαιώματος επισκευής αγαθών (right to repair) κ.ά., έγινε δεκτό, επί της αρχής, από την πλειοψηφία της επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου ("υπέρ" η ΝΔ, "επιφύλαξη" το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλ. Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, και "κατά" το ΚΚΕ)

Μάλιστα, σε παρέμβασή του, ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισήμανε ότι «αυτό που φέρνουμε, είναι το πιο προστατευτικό νομικό πλαίσιο στο συγκεκριμένο θέμα εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καταναλωτικό κοινό. (Εμείς θέτουμε πλαφόν 60% ενώ), την ώρα που, η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έχει βάλει πλαφόν, έχει 100% περιθώριο προσαύξησης του αρχικού κεφαλαίου, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στη διάταξη του νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται ότι «το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης σε βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων πάσης φύσης, ορίζεται σε 60% επί του ποσού του κεφαλαίου της πίστωσης για συμβάσεις πίστωσης με διάρκεια έως και τέσσερα έτη». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ανεξάρτητα από το ποσοστό προσαύξησης του ΣΕΠΕ, [. . .] υπάρχει πλαφόν στη συνολική επιβάρυνση, και είναι η μικρότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στηρίζουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ευχόμαστε σε μία εφαρμογή η οποία θα ανακουφίσει τον Έλληνα καταναλωτή, είπε ο πρόεδρος του ΔΣ του του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Εκ μέρους της Ένωσης Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, ο Παναγιώτης Σγούρας χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις διατάξεις του νομοσχεδίου επανέλαβε ωστόσο την πρότασή του για την αντικατάσταση του ΣΕΠΕ, από το μέσο επιτόκιο για την καταναλωτική πίστη, όπως δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και για τον περιορισμό των ορίων του συνολικού κόστος της πίστωσης προκειμένου να αποφευχθούν νέα φαινόμενα υπερχρέωσης.

Η διευθύντρια της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, Άννα Τσούνια είπε ότι η ενσωμάτωσης οδηγίας για τη σύμβαση καταναλωτικής πίστης στην ελληνική έννομη τάξη αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, διασφαλίζοντας σε υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας, υπεύθυνης δανειοδότησης και ενημερωμένης λήψης αποφάσεων.

Η Χαρούλα Απαλαγάκη, αν. γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET) εξέφρασε τη συμφωνία της με την μεταφορά της οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη, εξέφρασε, δε, τη θέση ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα πρέπει να αφορούν αμιγώς και μόνο τις ενεργές ενήμερες καταναλωτικές συμβάσεις.

Η Χαρίκλεια Νικολοπούλου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στην Ε.Α., όπως αυτή που αφορά στην «προηγούμενη έγκριση δικαστικής αρχής για ελέγχους σε μη επαγγελματικούς χώρους», στην επιβολή προστίμων «σε περίπτωση μη προσέλευσης σε κατάθεση» κ.ά.

Εκ μέρους της καταναλωτικής οργάνωσης ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ, ο Άγγελος Πιλάτης είπε ότι νομοσχέδιο, παρά τις θετικές του προθέσεις «έρχεται στο Κοινοβούλιο με αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όπως τονίζει η επίσημη γνώμη της ΟΚΕ», ενώ συμφώνησε με τη θέση της ΟΚΕ που «καταγγέλλει ως υπερβολικό και μη εύλογο του πλαφόν συνολικής επιβάρυνσης που αγγίζει το 60-65% του κεφαλαίου. Αυτό δεν είναι προστασία, είναι νομιμοποίηση της αισχροκέρδειας» είπε ο κ. Πιλάτης.

Η Γεωργία Αγγελιδάκη, νομική σύμβουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΟΕΕ) σημείωσε ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νομοσχέδιο δημιουργούν ένα τεράστιο διοικητικό και οικονομικό βάρος στις επιχειρήσεις ζητώντας ένα μεταβατικό διάστημα έως το τέλος του έτους.

Τέλος, ο. Απόστολος Σίσκος, μέλος του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) πρότεινε την αποφυγή των πρόσθετων εθνικών απαιτήσεων πέραν του ενωσιακού πλαισίου, την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη διάθεση - το συντομότερο δυνατό - υποστηρικτικού υλικού για την ενημέρωση των επιχειρήσεων, τον προσδιορισμό των αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης, που πληρούν τα κριτήρια του νόμου, την πρακτική και αναλογική διαχείριση των αποθεμάτων συσκευασιών και υλικών μάρκετινγκ, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ήδη στην αγορά, την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών με την εφαρμογή των διατάξεων, την ισότιμη εφαρμογή των κανόνων και φυσικά τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης ή εθελοντικού συστήματος βιωσιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ