Τα μεγαλύτερα κέρδη τριμήνου εδώ και 5,5 χρόνια με νέο ρεκόρ στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σκαρφάλωσε 0,93% στις 642,03 μονάδες κατακτώντας ιστορικό υψηλό.

Τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδό τους εδώ και πάνω από 5,5 χρόνια πέτυχαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ μάλιστα, στην τελευταία ημέρα συναλλαγών του Ιουνίου ο Stoxx 600 αναρριχήθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος από την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα σημάδια άμβλυνσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σκαρφάλωσε 0,93% στις 642,03 μονάδες, κατακτώντας ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης αναφοράς συμπλήρωσε τρίτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο με κέρδη 9,7% για το τρίμηνο, την ισχυρότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2020. Ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 1,51% στις 6.325,96 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανέβηκε 1,43% στις 24.9789 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,44% στις 8.403 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κέρδισε 0,19% στις 10.503 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1,05% στις 51.700 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 βρέθηκε στο +0,37% στις 19.458 μονάδες.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου ηγήθηκαν των τομέων της Γηραιάς Ηπείρου, σημειώνοντας άνοδο 2,5%, με τα βιομηχανικά προϊόντα να σημειώνουν άνοδο 2,01% και τους βασικούς πόρους να σημειώνουν άνοδο 1,7%. Έτσι, καταγράφουν την ισχυρότερη τριμηνιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2001, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κατασκευαστές τσιπ STMicroelectronics και Infineon πρόσθεσαν 1,43% και 4,38% αντίστοιχα. Κέρδη 4,27% σημείωσε και η ASML.

Στο ταμπλό η μετοχή της Siemens Energy πρόσθεσε 5,56% αφού ο κατασκευαστής εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης επανέλαβε τις ισχυρές τάσεις ζήτησης στα τριμηναία αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα.

H μετοχή της γαλλικής εταιρείας Abivax εκτοξεύθηκε 37,17% μετά την δημοσίευση νέων στοιχείων για το κύριο φάρμακό της για τις εντερικές παθήσεις, ανακτώντας τις μεγάλες απώλειες από νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν η ίδια κλινική δοκιμή είχε κάνει τους επενδυτές να αμφισβητούν το μέλλον του φαρμάκου.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στη Γαλλία «έριξε» ρυθμούς για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν καθώς υποχώρησε το κόστος ενέργειας, μειώνοντας την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια. Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης μειώθηκε στο 2% τον Ιούνιο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Επιβράδυνση κατέγραψε τον Ιούνιο και ο γερμανικός πληθωρισμός, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,7% τον Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη.

Μιλώντας στο CNBC στο περιθώριο του Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Γιοακίμ Νάγκελ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα ο πληθωρισμός «να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο», παρά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Το σοκ των τιμών της ενέργειας... εξακολουθεί να βρίσκεται στο σύστημα. Θεωρώ ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο μας», τόνισε.

Οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας αναμένεται να συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, μετά τις επιθέσεις-οφθαλμός αντί οφθαλμού που έγιναν το Σαββατοκύριακο και απείλησαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία.