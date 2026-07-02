Νέες απώλειες για το πετρέλαιο - Προς 4η συναπτή πτωτική εβδομάδα

Τρίτη συνεδρίαση απωλειών για Brent και αρνητικό ορόσημο διετίας. «Κόκκινο» σερί 1,5 έτους για το αμερικανικό WTI.

Επιμένουν οι πιέσεις στο πετρέλαιο την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα σημάδια προόδου στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ επικρατούν ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προμήθεια αργού στη Μέση Ανατολή. Τα fututes του Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου υποχωρούν 1,4% στα 70,47 δολάρια ανά βαρέλι, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, τα συγκεκριμένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών και την τέταρτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση του για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο χρόνια. Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Αυγούστου χάνουν 1,5% στα 67,54 δολάρια, καθοδόν για την τέταρτη συναπτή εβδομάδα πτώσης για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου του περασμένου έτους.

Το αρνητικό κλίμα στην αγορά συντηρούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Κατάρ «πηγαίνουν καλά». «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως: «είχαν πολύ καλές συναντήσεις και θα δούμε». «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά», επεσήμανε, προσθέτοντας: «Τους πλήξανε πολύ καλά», όμως «καταλαβαινόμαστε πολύ καλά», πρόσθεσε.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ξεκίνησαν στη Ντόχα την Τρίτη, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, να πραγματοποιούν συνομιλίες μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, αντί για ζώσης επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επενδυτές εκτιμούν ολοένα και περισσότερο την πιθανότητα να μειωθούν οι εντάσεις εάν οι διαπραγματεύσεις συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο.

Η ING δήλωσε αισιόδοξη ότι οι προμήθειες πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ θα ομαλοποιηθούν παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές αναζωπυρώσεις, γεγονός που εξηγεί γιατί το Brent υπέστη το χειρότερο τρίμηνο από τις αρχές του 2020. Η ναυτιλιακή δραστηριότητα φαίνεται επίσης να ανακάμπτει σταδιακά με την ολλανδική τράπεζα να εκτιμά ότι η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αυξάνεται, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εφοπλιστές γίνονται πιο σίγουροι για την επιστροφή των πλοίων στον Περσικό Κόλπο.