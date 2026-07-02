Apollo Hills: Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό στάδιο κατασκευής

Η ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην επόμενη φάση, με την παράδοση να παραμένει προγραμματισμένη για το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Το Apollo Hills έφτασε σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο της κατασκευής του. Η Hines, η διεθνής εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων που υλοποιεί το έργο, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού, επιβεβαιώνοντας ότι το Apollo Hills, ένα από τα εμβληματικότερα έργα πολυτελών κατοικιών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εξελίσσεται σύμφωνα με το ορισμένο χρονοδιάγραμμα, με ορίζοντα παράδοσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Στην τελετή για την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο κ. Paul Γομόπουλος, Senior Managing Director και Επικεφαλής της Hines στην Ελλάδα, ο κ. Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby’s International Realty, καθώς και στελέχη των ομάδων ανάπτυξης και κατασκευής του έργου.

Χτισμένο στη Βούλα, μόλις 16 χλμ. νότια του κέντρου της Αθήνας και στους πρόποδες του Υμηττού, το Apollo Hills είναι μια πολυτελής ανάπτυξη €200 εκατ. με πιστοποίηση BREEAM, σχεδιασμένη από τους Porphyrios Associates και Diarchon Architects. Το έργο συνδυάζει βιώσιμο σχεδιασμό, αρχιτεκτονική υψηλών προδιαγραφών και μια σύγχρονη προσέγγιση που αντλεί έμπνευση από το ελληνικό τοπίο και τρόπο ζωής, δημιουργώντας μια νέα οικιστική κοινότητα που προσελκύει το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς. Την κατασκευή έχει αναλάβει η ΕΛΕΜΚΑ, ενώ η Greece Sotheby's International Realty έχει την αποκλειστική εμπορική διάθεση των κατοικιών.

Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, δήλωσε: «Το Apollo Hills θέτει ένα νέο πρότυπο για το πώς μπορούν να υλοποιούνται έργα μεγάλης κλίμακας στον Δήμο μας, με σεβασμό στο περιβάλλον, ουσιαστική συνεισφορά στην τοπική κοινωνία και ένα επίπεδο ποιότητας που αναβαθμίζει συνολικά την περιοχή. Η ολοκλήρωση του βασικού κατασκευαστικού σκελετού είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Βούλα και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση του έργου και στην υποδοχή των μελλοντικών κατοίκων του στην πόλη μας».

Ο κ. Paul Γομόπουλος, Senior Managing Director και Επικεφαλής της Hines στην Ελλάδα, ανέφερε: «Η ολοκλήρωση αυτού του κατασκευαστικού σταδίου αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου. Είναι το αποτέλεσμα πολλών μηνών συστηματικής δουλειάς από μια αφοσιωμένη ομάδα και είναι σημαντικό να βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να αποτυπώνεται στην πρόοδο των εργασιών. Το Apollo Hills δεν αφορά μόνο την κατασκευή κατοικιών, εκφράζει όσα μπορούν να επιτευχθούν όταν η τεχνογνωσία συναντά έναν προορισμό τόσο ξεχωριστό όσο η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στα επόμενα βήματα του έργου και στην παράδοση ενός αποτελέσματος που θα ανταποκρίνεται στην ποιότητα που αξίζουν οι μελλοντικοί κάτοικοί του».

Ο κ. Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby’s International Realty, δήλωσε: «Η Greece Sotheby's International Realty έχει συνδεθεί με το Apollo Hills από την πρώτη ημέρα και, όσο το έργο παίρνει μορφή, τόσο επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μας για τις προοπτικές του. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς πολυτελούς κατοικίας στην Ευρώπη και έργα αυτού του επιπέδου συμβάλλουν καθοριστικά στη δυναμική της. Οι διεθνείς αγοραστές παρακολουθούν στενά την αγορά, είναι ενημερωμένοι, ιδιαίτερα επιλεκτικοί και αναγνωρίζουν την ποιότητα. Το Apollo Hills ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες και το σημερινό ορόσημο αποτελεί ακόμη έναν λόγο εμπιστοσύνης».