Goldman Sachs: Στις προτιμώμενες αγορές το Χρηματιστήριο της Αθήνας -Τιμή στόχος 2.600 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Η Goldman Sachs διατηρεί την Ελλάδα στις προτιμώμενες επιλογές της μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, εκτιμώντας ότι το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, οι προοπτικές των τραπεζών και οι ελκυστικές αποτιμήσεις εξακολουθούν να στηρίζουν το ελληνικό χρηματιστήριο.

Παρά την άνοδο των προηγούμενων μηνών, η Goldman Sachs εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια ανόδου για το ελληνικό χρηματιστήριο. Στην τελευταία της έκθεση για τις αναδυόμενες αγορές, διατηρεί την Ελλάδα στις προτιμώμενες επιλογές της, εκτιμώντας ότι το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και οι προοπτικές του τραπεζικού κλάδου εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά.

Η Goldman τοποθετεί την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, ενώ για την ελληνική αγορά υπολογίζει δείκτη P/E 10,5 φορές, P/BV 1,5 φορές και μερισματική απόδοση 4,8%. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπουν αύξηση 12% το 2026 και ακόμη 12% το 2027, ποσοστά που συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στην ομάδα των ευρωπαϊκών αναδυόμενων αγορών.

Με βάση τα στοιχεία της GS, η Ελλάδα εμφανίζεται να συνδυάζει σχετικά υψηλή αναμενόμενη αύξηση κερδών με χαμηλότερους πολλαπλασιαστές συγκριτικά με αρκετές αγορές που έχουν πρωταγωνιστήσει στο πρόσφατο ράλι. Παράλληλα, οι δείκτες αποτίμησης παραμένουν κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους της ελληνικής αγοράς και δεν εμφανίζουν τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται σε άλλες αγορές.

Οι προβλέψεις για την κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων παραμένουν επίσης σταθερές. Οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να συγκλίνουν σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, χωρίς σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Η έκθεση κατατάσσει επίσης την Ελλάδα μεταξύ των αγορών που μπορούν να ωφεληθούν από τη σταδιακή αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, περισσότερο από άλλες αγορές, οι οποίες έχουν ήδη «απορροφήσει» σε μεγαλύτερο βαθμό τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Η θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα εντάσσεται στο ευρύτερο σενάριο της Goldman Sachs για τις αναδυόμενες αγορές. Ο οίκος εκτιμά ότι το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα συγκεντρωμένη άνοδο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων προήλθε από τις αγορές που συνδέονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, καθώς και από τις εταιρείες ημιαγωγών.

Για το β’ εξάμηνο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η άνοδος θα αποκτήσει ευρύτερη βάση, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες και για αγορές που μέχρι σήμερα υστερούσαν. Στο βασικό της σενάριο διατηρεί στόχο 1.900 μονάδων για τον δείκτη MSCI Emerging Markets έως το τέλος του 2026 και 2.000 μονάδων σε ορίζοντα δωδεκαμήνου.