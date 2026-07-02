Επίσκεψη του ΥΠΕΞ Συρίας στον Λίβανο

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η Δαμασκός διαβεβαιώνει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον Λίβανο, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ αλ Σαϊμπάνι συναντάται σήμερα με αξιωματούχους του Λιβάνου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχει για πρώτη φορά συνομιλίες με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, συμμάχου της Χεζμπολάχ. Η επίσκεψη αυτή του Σαϊμπάνι πραγματοποιείται την ώρα που η Δαμασκός διαβεβαιώνει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον Λίβανο, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον Ιούνιο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα αναφορικά με τη Χεζμπολάχ, αφού επέκρινε το Ισραήλ – που βρίσκεται σε πόλεμο με τη σιιτική οργάνωση-- ότι σκοτώνει πάρα πολλούς αμάχους στον Λίβανο και δεν καταφέρνει να τελειώσει τη δουλειά του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. «Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσουν τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ, διότι, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι κάνουν καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα» είχε σχολιάσει ο Τραμπ.

Εξάλλου το Reuters είχε μεταδώσει τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ ενθάρρυναν τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο προκειμένου να βοηθήσουν στη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αλλά η Δαμασκός διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή φοβούμενη να συρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να τροφοδοτήσει εθνοτικές εντάσεις τόσο στη Συρία όσο και στον Λίβανο.

Ο Σαϊμπάνι, που πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στον Λίβανο, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν, ενώ θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι. Ο Σαϊμπάνι είχε μεταβεί στον Λίβανο και τον Οκτώβριο του 2025, στην πρώτη επίσκεψη Σύρου υψηλόβαθμου αξιωματούχου στη χώρα μετά την ανατροπή του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, με στόχο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ επισκέφθηκε με τη σειρά του τον Μάιο τη Συρία. Οι νέες συριακές αρχές εμφανίζονται εχθρικές έναντι της Χεζμπολάχ, σύμμαχο του ανατραπέντος προέδρου Άσαντ, και έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες τη σύλληψη φερόμενων ως πυρήνων που συνδέονται με τη σιιτική οργάνωση η οποία αρνείται ότι έχει παρουσία στη Συρία.

Από τα τέλη του 2024 οι γραμμές ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ στη Συρία έχουν διακοπεί και οι συριακές αρχές έχουν επισημάνει ότι έχουν αποτρέψει απόπειρες διακίνησης όπλων με προορισμό τον Λίβανο. Ο συριακός στρατός επενέβη στον Λίβανο το 1976 στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου (1975-1990) και έλεγχε την πολιτική ζωή της χώρας μέχρι την απόσυρσή του το 2005. Εξάλλου έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία Λιβανέζων αξιωματούχων.

Οι πρώην αντάρτες και διοικητές της αλ Κάιντα που πλέον κυβερνούν τη Συρία πολεμούσαν επί χρόνια εναντίον της Χεζμπολάχ. Τώρα όμως που βρίσκονται στην εξουσία θέλουν να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ των συμμαχιών και της στρατιωτικής δράσης, προκειμένου να διατηρήσουν μια σχετική σταθερότητα στη Συρία, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Τυχόν επέμβαση της Συρίας στον Λίβανο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει εθνοτικές εντάσεις και στις δύο χώρες όπου ζουν σουνίτες, σιίτες, Χριστιανοί και δρούζοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ