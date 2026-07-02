Ουκρανία: Περισσότερα από δύο εκατομμύρια θύματα μεταξύ των στρατιωτικών και στις δύο πλευρές

Η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες με 400.000 με 450.000 νεκρούς σε συνολικό εκτιμώμενο αριθμό 1,4 εκατ. θυμάτων μεταξύ των δυνάμεών της από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια θύματα -νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους- μεταξύ των στρατιωτικών και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικού think tank που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη.

Η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες με 400.000 με 450.000 νεκρούς σε συνολικό εκτιμώμενο αριθμό 1,4 εκατ. θυμάτων μεταξύ των δυνάμεών της από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία, ανέφερε το Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Από την πλευρά της η Ουκρανία έχει χάσει 125.000 στρατιωτικούς και οι τραυματίες της εκτιμώνται σε 525.000 με 625.000.

Ο αριθμός των Ρώσων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία είναι πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλες τις συγκρούσεις μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και πάνω από εννέα φορές μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί σε όλες τις συγκρούσεις επίσης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ