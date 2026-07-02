Γαλλία: Αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό εν μέσω καύσωνα

Έπειτα από ένα αρχικό κύμα καύσωνα στα τέλη Μαΐου, η Γαλλία βίωσε το δεύτερο κύμα καύσωνα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία έχει αυξηθεί σε «περισσότερους από 90» από τις 19 Ιουνίου, ένας «ανησυχητικός απολογισμός» που «συνδέεται με τον καύσωνα», ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας.

Τα προηγούμενα επίσημα στοιχεία ανέφεραν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου.

«Από τις 19 Ιουνίου, έχουμε καταγράψει περισσότερους από 90 πνιγμούς. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό νούμερο», δήλωσε η υπουργός Μαρινά Φεραρί στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

Έπειτα από ένα αρχικό κύμα καύσωνα στα τέλη Μαΐου, η Γαλλία βίωσε το δεύτερο κύμα καύσωνα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Και η χώρα προετοιμάζεται για ένα ακόμη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Έχουμε δει μια μείωση τις τελευταίες ημέρες, οπότε μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτό σχετίζεται επίσης με ένα κύμα καύσωνα όπου οι άνθρωποι αναζητούν ανακούφιση από τη ζέστη», είπε η Μαρινά Φεραρί.

Η υπουργός τόνισε ότι «δεν υπάρχει τυπικό προφίλ. Καταρχάς, υπάρχει μια ευαλωτότητα στα πολύ μικρά παιδιά, τα οποία δεν πρέπει να μένουν χωρίς επίβλεψη. Έπειτα, υπάρχουν νέοι που επιδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά, όπως το να πηδούν από μια γέφυρα ή να μπαίνουν σε ένα κανάλι χωρίς επίβλεψη».

Η Φεραρί αναγνώρισε ότι υπάρχει έλλειψη σε πισίνες, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, λόγω της μη ανακαίνισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Τόνισε ότι έχει «ξεκινήσει μια ανακατανομή κονδυλίων από τον Εθνικό Οργανισμό Αθλητισμού πριν από μερικούς μήνες, δίνοντας προτεραιότητα στις πισίνες» και ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίσης «για να κάνει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη πιο ελκυστικό», χωρίς την παρουσία του οποίου οι πισίνες δεν μπορούν να ανοίξουν.

Η Μαρινά Φεραρί δήλωσε επίσης ότι «πρέπει να αναδιαμορφώσουμε την εκπαίδευση στην κολύμβηση σε ανοιχτά νερά, καθώς, όπως μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα σήμερα, έχουμε πολλά ατυχήματα που δεν συμβαίνουν σε πισίνες. Και είναι πολύ διαφορετικό όταν κολυμπάς σε μια λίμνη από ό,τι όταν κολυμπάς σε μια πισίνα».

Στις ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν από τον καύσωνα έχουν επίσης καταγραφεί θάνατοι από πνιγμό, αν και τα στοιχεία δεν είναι ακόμη οριστικά: 56 στην Πολωνία, τουλάχιστον 2 στο Βέλγιο, 5 στη Γερμανία και 9 στην Αγγλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ