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Κίνα - ΕΕ: Επίσημη ίδρυση κοινού μηχανισμού διαβούλευσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις

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Κίνα - ΕΕ: Επίσημη ίδρυση κοινού μηχανισμού διαβούλευσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις
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Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν συνολικές και σε βάθος εποικοδομητικές συζητήσεις για σημαντικά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσαν την επίσημη ίδρυση του μηχανισμού διαβούλευσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση στο πλαίσιο του μηχανισμού, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου.

Η Κίνα και η ΕΕ εντόπισαν τέσσερις αρχικούς άξονες εργασίας υπό τον ίδιο μηχανισμό που περιλαμβάνουν το εμπόριο και τον έλεγχο των εξαγωγών, τη διαδικασία εξισορρόπησης επενδύσεων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας Γουάνγκ Γουεντάο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο, την Οικονομική Ασφάλεια, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διαφάνεια, Μάρος Σέφτσοβιτς άσκησαν από κοινού την προεδρία στην πρώτη συνεδρίαση του μηχανισμού που έγινε την 29η Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν συνολικές και σε βάθος εποικοδομητικές συζητήσεις για σημαντικά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

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tags:
Κίνα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εμπόριο
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