Υπ. Ανάπτυξης: Ολοκληρώθηκαν έργα εκσυγχρονισμού σε 6 Βιομηχανικές Περιοχές

Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός των έξι έργων ανήλθε σε 13.985.574,44 ευρώ, έναντι αρχικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 14.409.100 ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης βεβαιώνει την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης σε έξι Βιομηχανικές Περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, Ελευθέριου Κρητικού που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, διαπιστώνεται ότι τα έργα στις ΒΙΠΕ Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Πάτρας, Λαμίας και Δράμας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό τους αντικείμενο, επιτεύχθηκαν τα προβλεπόμενα ορόσημα και οι στόχοι του προγράμματος, ενώ η δικαιούχος εταιρεία τήρησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης.

Η απόφαση εγκρίνει επίσης την τελική καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης ύψους 4.031.347,64 ευρώ, έπειτα από τις σχετικές εκθέσεις τελικής επαλήθευσης και τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Συνολικά, ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός των έξι έργων ανήλθε σε 13.985.574,44 ευρώ, έναντι αρχικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 14.409.100 ευρώ, ενώ η συνολική δημόσια επιχορήγηση διαμορφώθηκε σε 7.049.742,35 ευρώ. Από το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης είχαν ήδη καταβληθεί προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές, με το υπόλοιπο προς καταβολή να ανέρχεται στα 4.031.347,64 ευρώ.

Τα έργα αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των έξι Βιομηχανικών Περιοχών, με ημερομηνίες ολοκλήρωσης από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Μαΐου 2026, και εντάσσονται στον πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να διατηρήσει τις επενδύσεις και να τηρεί τους όρους του προγράμματος για πέντε έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας δαπάνης, καθώς και τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις δημοσιότητας, λειτουργίας και ελέγχου που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.