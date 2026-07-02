Ιράν - ΗΠΑ: Το «συντομότερο δυνατό» μετά την κηδεία Χαμενεΐ η επανάληψη των συνομιλιών

Οι τελετές για την κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν έξι ημέρες.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν «το συντομότερο δυνατόν» μετά την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν σήμερα οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων που απείλησαν την κατάπαυση του πυρός.

Οι τελετές για την κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν έξι ημέρες.

Μετά την ολοκλήρωσή τους θα διοργανωθούν «το συντομότερο δυνατόν» οι συνομιλίες για να δοθεί διαρκές τέλος στις εχθροπραξίες, προσεγγίζοντας κυρίως τα ακανθώδη ζητήματα του Στενού του Ορμούζ και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικών του Κατάρ και του Πακιστάν.

Οι μεσολαβητές αυτοί δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους ότι χθες, Τετάρτη, είχαν στην Ντόχα «ξεχωριστές συναντήσεις με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς διαπραγματευτές, και σημειώθηκε θετική πρόοδος» όσον αφορά το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου.

Μετά την υπογραφή του κειμένου αυτού, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις που προβλέπεται να διαρκέσουν 60 ημέρες, αλλά η διάρκειά τους μπορεί να ανανεωθεί.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, οι τεχνικές αυτές διαπραγματεύσεις έλαβαν τέλος με συμφωνία που επιτρέπει στο Ιράν να αγοράσει αγαθά που χρειάζεται με μέρος παγωμένων πόρων του στο Κατάρ. Τα μέρη ενέκριναν επίσης τη λειτουργία ήδη από σήμερα Πέμπτη ενός διαύλου επικοινωνίας για να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες σε «πολύ καλές συναντήσεις», αν και το Ιράν αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Τους έπληξαν πολύ σκληρά», αλλά «τα πάμε πολύ καλά».

Γιγάντια πορτρέτα του αγιατολάχ Χαμενεΐ

Η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που ηγήθηκε του Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια, η οποία προβλεπόταν αρχικά να τελεστεί στις αρχές Μαρτίου, είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο στο μεγάλο τέμενος της Τεχεράνης Μοσάλα, η πρόσοψη του οποίου έχει καλυφθεί με γιγάντια πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι αρχές αναμένουν τη συρροή μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων ανθρώπων μόνον στην ιρανική πρωτεύουσα.

Αν και η υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη επέτρεψε να μειωθεί η ένταση του πολέμου, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες εντάσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, όπου πλοία δέχθηκαν επίθεση παρά την καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Το Ιράν έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να επιβάλει ένα τέλος για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διέλευση, με τη μία ή την άλλη μορφή, μέτρο που οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom) αναφέρθηκε χθες σε σύνοδο στο Μπαχρέιν με αξιωματούχους της Άμυνας 12 χωρών, κυρίως του Κόλπου, που αφορούσε την ασφάλεια.

«Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν την κοινή τους δέσμευση υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας του εμπορίου μέσω του Στενού του Ορμούζ», ανακοίνωσε η Centcom σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί που ήταν παρών στην Ντόχα για τις τεχνικές συνομιλίες απάντησε σήμερα ότι το στενό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων είναι «υπό τη διοίκηση του Ιράν, όχι της Centcom».

«Η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί από τον τερματισμό των παρεμβάσεων και την απόσυρση των ΗΠΑ από την περιοχή, τον σεβασμό της κυριαρχίας των χωρών και την αποδοχή των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, όχι υπό την στρατιωτική ομπρέλα της Αμερικής», σημείωσε ο Γαριμπαμπαντί σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ