Η Google χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-ρεκόρ των 4,1 δισ. ευρώ που επέβαλε η ΕΕ

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε την Πέμπτη το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Google ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ, λόγω φερόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε την Πέμπτη το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Google ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ, λόγω φερόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, το 2018, η Κομισιόν επέβαλε στη Google αυτό το πρόστιμο-ρεκόρ, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την κυρίαρχη θέση του Android στην αγορά των κινητών συσκευών για να δώσει αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές της εφαρμογές, μέσω συμφωνιών προεγκατάστασης με κατασκευαστές smartphone.

Στη συνέχεια, η Google είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέσω του δικαστικού συστήματος της ΕΕ. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης, απέρριψε την έφεση της Google.

«Το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση που άσκησαν η Google και η Alphabet κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, επικυρώνοντας έτσι την ποινή που τους επιβλήθηκε, όπως αναθωερήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο, για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές τους σχτεικά με το λειτουργικό σύστημα Android», ανέφερε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δελτίο τύπου.

Να σημειωθεί ότι το 2022, ένα κατώτερο δικαστήριο της ΕΕ μείωσε το πρόστιμο στα σημερινά 4,1 δισ. ευρώ από τα 4,34 δισ. ευρώ που είχε επιβληθεί προηγουμένως.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, εκπρόσωπος της Google δήλωσε:

«Το Android προσφέρει περισσότερες επιλογές για όλους και υποστηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτή η απόφαση δεν αναγνωρίζει τη σημαντική μας επένδυση για να διασφαλίσουμε ότι το Android παραμένει ανοιχτό, διαλειτουργικό και δωρεάν. Σε κάθε περίπτωση, προσαρμόσαμε τις συμφωνίες μας ώστε να συμμορφώνονται με την αρχική απόφαση ήδη από το 2018 και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή καινοτομία και στη διατήρηση ενός ανοιχτού οικοσυστήματος για τους χρήστες, τους συνεργάτες και τους προγραμματιστές μας».