ΕΕ: Η Κάλας θα ζητήσει νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας μετά τις επιθέσεις στο Κίεβο

Το Κίεβο έγινε στόχος στη διάρκεια της νύκτας της μεγαλύτερης ρωσικής επίθεσης από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Το Κίεβο έγινε στόχος στη διάρκεια της νύκτας της μεγαλύτερης ρωσικής επίθεσης από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Αύριο 3 Ιουλίου κηρύσσεται ημέρα πένθους για το Κίεβο στη μνήμη των θυμάτων της πιο μαζικής επίθεσης του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 86 τραυματιστεί από την ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη εναντίον του Κιέβου.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους της χώρας του περισσότερη στήριξη για τη βελτίωση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, καλώντας ιδιαίτερα τις ΗΠΑ να εκδώσουν άδεια ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να παράγει πυραύλους Patriot.

«Βασιζόμαστε επίσης πολύ στην απόφαση των ΗΠΑ αναφορικά με τις άδειες για τους Patriot και άλλες μορφές συνεργασίας. Αυτού του είδους τα μέτρα μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο και να εμποδίσουν επιθέσεις όπως αυτή», έγραψε ο Ζελένσκι στο Facebook.

Εξάλλου η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι θα προτείνει σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος «οντοτήτων που υποστηρίζουν το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα».

«Συνεχίζουμε να εντείνουμε την πίεση έως ότου η Ρωσία κατανοήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει», τόνισε στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ στο Κίεβο είναι σώα και αβλαβή μετά τη μαζική ρωσική επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ