Citi: Έχουν πάρει «φωτιά» οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στη Βρετανία

Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που απλοποιούν τις δραστηριότητές τους και οι αγοραστές του εξωτερικού που στοχεύουν σε βρετανικά assets που δημιουργούν μετρητά.

Σε έξαρση βρίσκονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κινητήρια δύναμη τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που απλοποιούν τις δραστηριότητές τους και τους αγοραστές του εξωτερικού που στοχεύουν σε βρετανικά assets που δημιουργούν μετρητά, όπως υπογράμμισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Citi U.K., Τίνα Λι.

Μιλώντας στο CNBC, επεσήμανε πως οι M&A έχουν πάρει «φωτιά», καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις αποπειρώνται να βελτιστοποιήσουν τα χαρτοφυλάκια και να επικεντρωθούν σε βασικές και κρίσιμες λειτουργίες, με την αναβάθμιση των εταιρικών τους μοντέλων με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο deal McCormick - Unilever.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ξένες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν επίσης ισχυρές, με 28 συναλλαγές να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με ισχυρές ταμειακές ροές και διεθνές προφίλ.

Ταυτόχρονα, οι βρετανικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στο εξωτερικό, πρόσθεσε, σημειώνοντας την εξαγορά της MW Components από την Rosebank νωρίτερα φέτος. «Όλα αυτά επικεντρώνονται σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνονται στις βασικές τους ικανότητες», συμπλήρωσε.

Η δύναμη στη σύναψη συμφωνιών έρχεται σε αντίθεση με μια πιο ήσυχη αγορά IPO, εκτίμησε, με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές να παρέχουν επί του παρόντος την κύρια δυναμική στις κεφαλαιαγορές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένας βασικός παράγοντας είναι το χάσμα αποτίμησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, διαπίστωσε, επισημαίνοντας ότι οι παραδοσιακές βρετανικές εταιρείες με ισχυρή δημιουργία μετρητών και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές για τους διεθνείς αγοραστές.

Ο αριθμός των συμφωνιών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε 12% πέρυσι, αλλά η συνολική αξία τους αυξήθηκε 13% καθώς το μέσο μέγεθος κάθε deal ενισχύθηκε 30%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι στρατηγικοί αγοραστές και οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων στοχεύουν σε υψηλής ποιότητας assets αντί να επιδιώκουν όγκο.

Οι σημαντικότερες συμφωνίες περιλάμβαναν τη διασυνοριακή συγχώνευση των Anglo American και Teck Resources ύψους 15,2 δισ. στερλινών, την εξαγορά της ασφαλιστικής Direct Line από την Aviva έναντι 3,7 δισ. στερλινών και την απόκτηση της Deliveroo από την DoorDash για 3,9 δισ. στερλίνες.