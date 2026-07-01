Με το «αριστερό» στον Ιούλιο η Wall Street - Άλμα 8,81% για Meta

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,03% στις 52.305 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,22% στις 7.483 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,29% στις 26.139 μονάδες.

Με απώλειες υποδέχτηκε τον Ιούλιο και το β' μισό του 2026 η Wall Street την Τετάρτη, με τον Dow Jones να χτυπά νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά (52.742,66 μονάδες), ενώ ο Nasdaq αντιμετώπισε δυσκολίες εν μέσω του νέου κύματος πιέσεων στις εταιρείες κατασκευής τσιπ. Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,03% στις 52.305 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,22% στις 7.483 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,29% στις 26.139 μονάδες.

Ο τεχνοβαρής δείκτης βάφτηκε με κόκκινο καθώς ξύπνησαν οι πωλητές, επιδιδόμενοι σε profit taking στις μετοχές ημιαγωγών, μετά την έκρηξη άνω του 80% που είχαν οι τίτλοι τσιπ στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο ταμπλό, η Micron αποδυναμώθηκε 10,57%, μετρώντας ράλι 250% από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα. Η Sandisk κατέγραψε πτώση 10,62%, χάνοντας μέρος της αξίας της μετά την έκρηξη άνω του 850% τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Οι Nvidia και Broadcom απώλεσαν 1,25% και 2,23% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, υπήρξαν και τίτλοι που φρέναραν μία επικείμενη «βουτιά» του τεχνολογικού δείκτη. Η Meta έκανε άλμα 8,81% αφότου δήλωσε ότι θα ξεκινήσει μια επιχείρηση cloud και θα πουλήσει την πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ - κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδά της. Οι μετοχές άλλων Mag 7 και hyperscalers όπως οι Microsoft και Apple πρόσθεσαν 3,02% και 1,73% έκαστη.

«Το εμπόριο του Great Rotation συνεχίζεται στο τρίτο τρίμηνο, καθώς τα μπλε βαρετά τσιπ του Dow Jones συνεχίζουν να προσελκύουν εισροές απευθείας από πρόσφατα κέρδη που αποκόμισαν οι τεχνολογικές μετοχές», τόνισε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της KKM Financial. «Αυτό είναι εξαιρετικά υγιές και υπογραμμίζει το διευρυνόμενο εύρος των μετοχών για αυτή τη συνεχιζόμενη bull market στον τέταρτο χρόνο της» πρόσθεσε.

Στο πρώτο ημίχρονο του 2026, ο βιομηχανικός δείκτης ισχυροποιήθηκε 8,9%, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου από το 2021. Ο διευρυμένος δείκτης αναρριχήθηκε 9,6% ενώ ο τεχνολογικός δείκτης εκτινάχθηκε 12,8%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης σκαρφάλωσε σχεδόν 22%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου από το 1991.

Η συνολική υπεραπόδοση της αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των κερδών των ονομάτων που σχετίζονται με τα τσιπ και την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε, το ρεκόρ ανόδου των ημιαγωγών πρόσθεσε 2 τρισ. δολάρια σε συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία στις Micron, Intel και Advanced Micro Devices κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης δηλώσεις από το πεδίο της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς δεν έδωσε σήμα για τα επόμενα βήματα στα επιτόκια ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης της FOMC στις 29 Ιουλίου, αλλά ότι «έχουμε δει ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές». υποσχέθηκε ότι η Fed υπό την επίβλεψή του θα «χαράξει μια νέα πορεία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται αυτό, ούτε αν πιστεύει ότι μια αύξηση των επιτοκίων ελέω πληθωρισμού είναι απαραίτητη.

«Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν», ανέφερε, υπενθυμίζοντας πως ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στις ΗΠΑ λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τον Μάιο ανήλθε στο 4,1%, ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της Fed.

Στο πεδίο των μάκρο, λιγότερες προσλήψεις από ό,τι αναμενόταν έκαναν οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με τις περισσότερες να εμφανίζονται στους τομείς που σχετίζονται με την υγεία, σύμφωνα με την εταιρεία μισθοδοσίας ADP. Ειδικότερα, οι προσλήψεις ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 98.000 σε επίπεδο μήνα έναντι 122.000 τον Μάιο και χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για 110.000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ADP.