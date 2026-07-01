Ευρωαγορές: Πτωτικές κινήσεις περιμένοντας τον πληθωρισμό Ευρωζώνης

Οι επενδυτές αναμένουν σημαντικά στοιχεία για τον PMI μεταποίησης για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη, όπως και την έκθεση για τον πληθωρισμού Ιουνίου της τελευταίας.

Σε κόκκινο έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη την Τετάρτη, στο ξεκίνημα του δεύτερου εξάμηνου του έτους, με τους επενδυτές να αναμένουν σημαντικά στοιχεία για τον PMI μεταποίησης για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη, όπως και την έκθεση για τον πληθωρισμού Ιουνίου της τελευταίας, ενώ δεν σταματούν να αναλύουν τα μηνύματα που καταφθάνουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 διολισθαίνει 0,36% στις 639,39 μονάδες, υποχωρώντας από το χθεσινό ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης αναφοράς συμπλήρωσε τρίτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο με κέρδη 9,7% για το τρίμηνο, την ισχυρότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2020. Ο Εuro Stoxx 50 υποχωρεί 0,44% στις 6.300,96 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί οριακά στις 24.977 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πέφτει 0,48% στις 8.363 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολισθαίνει 0,22% στις 10.472 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,57% στις 51.390 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 χάνει 0,66% στις 19.333 μονάδες.

Αν το πρώτο εξάμηνο έληξε με αισιόδοξο τόνο, τα πράγματα θα μπορούσε μπορούσε να είναι πιο συγκρατημένα σήμερα, καθώς ο Κέβιν Γουόρς, ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, έχει προγραμματίσει να μιλήσει σήμερα το απόγευμα στη Σίντρα της Πορτογαλίας, στο περιθώριο του συμποσίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με τον σαφώς «γερακίσιο» τόνο της τελευταίας συνεδρίασης της Fed να έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα του αποτελέσματα, οι παρατηρήσεις του Γουόρς αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, με τους επενδυτές να προσπαθούν να διακρίνουν τα σημάδια εάν σκοπεύει να διατηρήσει αυτή τη σκληρή στάση, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να δείχνει αξιοσημείωτη δύναμη.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Ανάμεικτη ήταν η εικόνα στα χρηματιστήρια της Ασίας, με τον Nikkei 225 της Ιαπωνίας να σημειώνει άνοδο 0,6% ενώ ο ευρύτερος Topix κέρδισε 0,42%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση άνω του 2% χάνοντας τα αρχικά κέρδη, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε στο +1,44%.

Ο CSI 300 της Κίνας διολίσθησε 0,41%. Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,64%.