Κίνα: Μία νέα μονάδα παραγωγής της γερμανικής Innomotics λειτουργεί στην Τιεντσίν

Μία νέα βιομηχανική μονάδα παραγωγής της γερμανικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικών κινητήρων Innomotics τέθηκε σε λειτουργία στις 26 Ιουνίου στην κινεζική μητρόπολη Τιεντσίν της βόρειας Κίνας.
Η κατασκευή της βιομηχανικής εγκατάστασης υποστηρίχθηκε από μία επένδυση 600 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 77,34 εκατομμυρίων ευρώ) στην πιο ολοκληρωμένη παραγωγική βάση της εταιρίας για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) για την παραγωγή ηλεκτροκινητήρων χαμηλής και υψηλής τάσης, εκτός της Γερμανίας.
Η κατασκευή της μονάδας έγινε με ψηφιακές και πράσινες προτεραιότητες, με την μονάδα της Τιεντσίν να είναι λειτουργική σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μονάδες βιομηχανικής παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται ότι θα έχει συνολική παραγωγή ηλεκτροκινητήρων 2.500 μεγαβάτ ετησίως.
Η εταιρία έχει θέσει έναν στόχο για την επίτευξη μηδενικής εκπομπής βλαβερών ρύπων στην διαδικασία της παραγωγής της, μέχρι το 2045.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ