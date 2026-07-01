Χρηματιστήριο: Διελκυστίνδα εκατέρωθεν των 2.450 μονάδων

Επιφυλακτικά ξεκινάει το β’ εξάμηνο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται σε ήπια αρνητικό έδαφος και εκατέρωθεν των 2.450 μονάδων.

Επιφυλακτικά ξεκινάει το β’ εξάμηνο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται σε ήπια αρνητικό έδαφος και εκατέρωθεν των 2.450 μονάδων.

Χθες οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με πρωταγωνιστές τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρείες ημιαγωγών. Σε μια κίνηση που εξέπληξε την αγορά, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν απότομα, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν καλή εικόνα στα στοιχεία που αναμένονται για τις νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε οριακά, ενώ οι τιμές του Brent υποχώρησαν ελαφρώς και σήμερα κινούνται ελαφρά κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ οι επενδυτές συνεχίζουν να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από τη Fed –κατά 22 μονάδες βάσης– έως τον Σεπτέμβριο.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έφτασαν στη Ντόχα για έναν ακόμη γύρο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αν και η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί απευθείας διμερείς συνομιλίες. Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να αποκαθίσταται και η κίνηση των δεξαμενόπλοιων έχει βελτιωθεί, ωστόσο το Ιράν επανέλαβε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, σήμερα αναμένονται τα στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο, με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών να τον τοποθετούν στο 3%, αισθητά πάνω τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Σε αυτό το κλίμα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με οριακά κέρδη στο Λονδίνο, οριακές απώλειες στη Φρανκφούρτη και με τον γαλλικό CAC40 να υποχωρεί περί του 0,50%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.458,10 μονάδες με απώλειες 0,14%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Αντιθέτως, ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται 0,55% στις 2.779,95 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 1,54% για τη Eurobank στα 4,22 ευρώ. Ακολουθεί η Credia ενισχυμένη 1,39% ενώ Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ καταγράφουν κέρδη 0,40% και 0,36% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχωρεί 0,60% στα 9,94 ευρώ και με οριακά αρνητικό πρόσημο ακολουθούν οι Τρ. Κύπρου (-0,16%) και Alpha Bank (-0,03%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,2 με 46 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 56 σε αρνητικό και 49 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώνεται σε 40,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,26 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.