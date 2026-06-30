UBS: Γιατί βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου στις ελληνικές τράπεζες

Η UBS παραμένει αισιόδοξη για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, διατηρώντας σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ο οίκος εκτιμά ότι η ισχυρή πορεία της οικονομίας, η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και οι ελκυστικές αποτιμήσεις δημιουργούν περαιτέρω περιθώρια ανόδου.

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη, παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, σύμφωνα με ανάλυση της UBS. Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος διατηρεί σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η ισχυρή αύξηση των επιχειρηματικών δανείων και η συνεχής ενίσχυση της κερδοφορίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο των μετοχών.

Η UBS τοποθετεί την τιμή-στόχο της Τρ. Πειραιώς στα 11,20 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου 26%. Για την Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο 4,90 ευρώ, επίσης με περιθώριο ανόδου 26%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 18,20 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο για άνοδο 21%. Για τη Eurobank η τιμή-στόχος είναι 4,70 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου στο 15%.

Οι βασικοί καταλύτες

Σύμφωνα με τη UBS, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να επωφελείται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ενώ ο επόμενος σημαντικός καταλύτης θα είναι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μέσω στοχευμένων εξαγορών και υψηλότερων διανομών προς τους μετόχους. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να ωφελούνται από τον ισχυρό επενδυτικό κύκλο που τροφοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει περίπου 25 δισ. ευρώ από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ που δικαιούται μέσω του RRF, γεγονός που στηρίζει τη ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση και ιδιαίτερα για επιχειρηματικά δάνεια.

Η UBS προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2% τα επόμενα χρόνια, παρά τους βραχυπρόθεσμους γεωπολιτικούς κινδύνους από τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στο 138% του ΑΕΠ το 2026 και στο 133% το 2027, καθώς και διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Στο επίκεντρο η πιστωτική επέκταση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η UBS στην πορεία της επιχειρηματικής πίστης, την οποία χαρακτηρίζει διαρθρωτικό μοχλό ανάπτυξης για τον κλάδο. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με ρυθμό περίπου 8% ετησίως μέχρι το 2028, ενώ εκτιμούν ότι τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια έχουν πλέον σταθεροποιηθεί και ότι η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου θα στηρίξει εκ νέου τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Ταυτόχρονα, ο οίκος βλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης των εσόδων από προμήθειες, ενώ θεωρεί ότι ο πιστωτικός κίνδυνος θα παραμείνει χαμηλός, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν πλέον επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Η συνεχής δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπει επίσης στις διοικήσεις να αυξάνουν σταδιακά τις διανομές προς τους μετόχους και να εξετάζουν επιλεκτικές εξαγορές που ενισχύουν την κερδοφορία.

Τι ξεχωρίζει σε κάθε τράπεζα

Παρότι διατηρεί θετική στάση για το σύνολο του κλάδου, η UBS εντοπίζει διαφορετικά πλεονεκτήματα σε κάθε τράπεζα.

Για την Alpha Bank, επισημαίνει ότι εμφανίζει σήμερα χαμηλότερη κερδοφορία από τους ανταγωνιστές της, όμως εκτιμά ότι βρίσκεται στη φάση της ταχύτερης βελτίωσης, με τις πρόσφατες εξαγορές να ενισχύουν τα κέρδη και να οδηγούν στη μεγαλύτερη αύξηση κερδών ανά μετοχή τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Eurobank ξεχωρίζει ως story περιφερειακής ανάπτυξης, με τη UBS να θεωρεί ότι η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και η ενσωμάτωση της Eurolife δημιουργούν πρόσθετες συνέργειες, ενισχύοντας τόσο την ανάπτυξη όσο και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, ενώ αφήνουν περιθώρια και για υψηλότερες διανομές στους μετόχους.

Για την Εθνική Τράπεζα, η UBS σημειώνει ότι προσφέρει την καλύτερη έκθεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, συνδυάζοντας την υψηλότερη κερδοφορία, την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση και πολύ καλή ποιότητα ενεργητικού. Επιπλέον, θεωρεί ότι διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, ενώ η συμφωνία bancassurance με την Allianz αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη μεσοπρόθεσμα.

Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πρόσφατο επιχειρηματικό σχέδιο ανέδειξε σημαντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και, σύμφωνα με τη UBS, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής τα επόμενα χρόνια.