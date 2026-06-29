Wall Street: Ράλι 2% για Nasdaq, νέο ρεκόρ ο Dow Jones

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε 0,59% στις 52.182 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 1,16% στις 7.439 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 2,07% στις 25.820 μονάδες.

Οι δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις της Δευτέρας με σημαντική άνοδο, με τον Dow να καταγράφει ιστορικό υψηλό κλεισίματος, μετά το ντεμπούτο της Alphabet στον δείκτη, ολοκληρώνοντας ένα ευρύτερο ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι εχθροπραξίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν υποχώρησαν και οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου κατέγραψαν άνοδο μετά τις πρόσφατες πωλήσεις.

Αναλυτικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε 0,59% στις 52.182 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 1,16% στις 7.439 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 2,07% στις 25.820 μονάδες.

Η μετοχή της Alphabet σημείωσε στις συναλλαγές της Δευτέρας ισχυρά κέρδη άνω του 4%, στο ντεμπούτο της στον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, γεγονός που αναδεικνύει τον τίτλο της μητρική της Google ως blue chip. Ειδικότερα, η μετοχή της Alphabet στον Dow Jones αντικαθιστά την αντίστοιχη της Verizon.

Η μετοχή της Comcast, εν τω μεταξύ, κατέγραψε κέρδη άνω του 4%, μετά την ανακοίνωση ότι θα διαχωρίσει τις δραστηριότητές της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας σε δύο εισηγμένες εταιρείες. Ο διαχωρισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα έτος.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο άνω του 3% μετά από πτώση έως και 3,1%. Οι μετοχές των Astera Labs, KLA και Applied Materials κατέγραψαν κέρδη άνω του 11% η καθεμία, ηγούμενοι της ανάκαμψης.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται την ώρα που η Wall Street ξεκινά μια συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών, καθώς το χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή λόγω της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

Τώρα στο γεωπολιτικό σκηνικό, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Σαββατοκύριακο όμως προηγήθηκαν αναταραχές, καθώς οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε στη συνέχεια να εξαφανίσει το Ιράν.

Οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας αναμένεται να συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, μετά τις επιθέσεις-οφθαλμός αντί οφθαλμού που έγιναν το Σαββατοκύριακο και απείλησαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι μια ιρανική τεχνική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που επισκέπτονται τη χώρα.

Κλείνοντας, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αύξηση άνω του 1% τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν κατά πόσον η παύση των εχθροπραξιών θα διατηρηθεί και θα μετριάσει τις ανησυχίες για διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 71,14 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,85%.