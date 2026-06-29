Περού: Η υποψήφια της δεξιάς επικράτησε στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) – έλαβε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.