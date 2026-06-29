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Στα δύο «σπάει» η Comcast: Απόσχιση για NBCUniversal και Sky

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Στα δύο «σπάει» η Comcast: Απόσχιση για NBCUniversal και Sky
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Ο Μάικ Κάβαναχ θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της NBCUniversal και ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Comcast, Μάικλ Αγγελάκης, θα γίνει CEO της Comcast.

Τα σχέδιά της να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε ΜΜΕ και τεχνολογία, αποκάλυψε η Comcast, αποσχίζοντας την NBCUniversal και την Sky σε μια ξεχωριστή εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της να επιδίδεται σε προσυνεδριακό ράλι άνω του 20%.

Οι μέτοχοι της Comcast θα έχουν μερίδια και στις δύο εταιρείες, ενώ ο διαχωρισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα χρόνο και απαιτεί εγκρίσεις από το διοικητικό συμβούλιο και τις ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η NBCUniversal θα έχει την ίδια dual-class δομή μετοχών με την Comcast. Ο διαχωρισμός θα βοηθήσει τις δύο εταιρείες να επικεντρωθούν σε ξεχωριστές στρατηγικές προτεραιότητες, καθώς ο τομέας των τηλεπικοινωνιών αποκλίνει από τον κλάδο της ψυχαγωγίας.

Η NBCUniversal θα κατέχει τον τομέα των θεματικών πάρκων, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Universal, τα δίκτυα NBC και Telemundo, Peacock και Bravo, καθώς και τον ευρωπαϊκό τομέα μέσων ενημέρωσης, Sky. Η υπόλοιπη Comcast θα κατέχει τις δραστηριότητες ευρυζωνικής, ασύρματης και καλωδιακής τηλεόρασης της εταιρείας.

Ο Μάικ Κάβαναχ θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της NBCUniversal και ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Comcast, Μάικλ Αγγελάκης, θα γίνει CEO της Comcast. Η Comcast θα διατηρήσει μερίδιο έως και 19,9% στην NBCUniversal για έως και ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Ο πρόεδρος Μπράιαν Ρόμπερτς θα «συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στην ηγεσία» και των δύο εταιρειών, με μετοχή της Comcast να μετρά απώλειες 22% μέχρι στιγμής φέτος.

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