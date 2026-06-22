Σε χαμηλό έτους η στερλίνα

Με εκτιμήσεις πως η ΒοΕ θα αυξήσει τα επιτόκια λιγότερο από την Fed φέτος, η στερλίνα έχει αποδυναμωθεί 2,5% από τις εκλογές της 7ης Μαΐου.

Τελευταία ενημέρωση 12:40

Κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο του τρέχοντος έτους, διολισθαίνει η στερλίνα καθώς ο Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την παραίτησή του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από το Εργατικό Κόμμα. Η στερλίνα υποχωρεί 0,4%, αγγίζοντας τα 1,3181 δολάρια τη Δευτέρα, σε χαμηλό για το 2026, με εξαίρεση τα 1,3159 δολάρια, που σημειώθηκε τον Μάρτιο, ενώ έχει αποδυναμωθεί 2,5% από τις εκλογές της 7ης Μαΐου.

Μάλιστα, εάν το βρετανικό νόμισμα διολισθήσει κάτω από το χαμηλό του Μαρτίου, θα κατρακυλήσει στο πιο αδύναμο επίπεδό του από τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά τη δήλωση του συμμάχου του Στάρμερ στο υπουργικό συμβούλιο, Πίτερ Κάιλ, ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας έλαβε υπόψη του «τα πολιτικά δεδομένα» που διαμορφώνονται, με τη νίκη του Άντι Μπέρναμ στην επαναληπτική κάλπη της περιφέρειας Μέικερφιλντ που του ανοίγει τον δρόμο για μια ενδεχόμενη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να το οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αποδέχομαι με αξιοπρέπεια» επεσήμανε ο Στάρμερ. Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στα οικονομικά της χώρας εάν ο Μπέρναμ γίνει πρωθυπουργός.

Μέχρι στιγμής έχει προσφέρει ελάχιστα δείγματα σχετικά με τις πιθανές πολιτικές που θα ακολουθήσει, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση των επιπτώσεων για μελλοντικό δανεισμό. Οι αγορές είναι νευρικές για οποιαδήποτε πιθανή αύξηση στις πωλήσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση των δαπανών, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες με τα επίπεδα χρέους του.

«Οι αγορές θα επικεντρωθούν στις απόψεις του Μπέρναμ σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική και στο εάν θα υπάρξει χαλάρωση των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων», τόνισαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Commonwealth Bank of Australia. «Μια χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων πιθανότατα θα γίνει αρνητικά δεκτή από την αγορά ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου και θα επηρεάσει αρνητικά τη στερλίνα», ανέφεραν.