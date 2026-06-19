Χρηματιστήριο: Ήπιες διακυμάνσεις με φόντο λήξη παραγώγων και rebalancing

Ήπια ανοδικά κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου την τελική εικόνα θα υπαγορεύσουν σήμερα η τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing.

Ήπια ανοδικά κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου την τελική εικόνα θα υπαγορεύσουν σήμερα η τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing. Το κλίμα στο ταμπλό διαμορφώνει τόσο η εγχώρια ειδησεογραφία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα σχέδια βιομηχανικών εισηγμένων να κινηθούν προς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όσο και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η εμπλοκή με την πρώτη συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη, αν και πιέζει ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τις αγορές που θεωρούν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει απλώς σε παράταση της εκεχειρίας. Επενδυτές και αναλυτές παραμένουν ωστόσο προσηλωμένοι στον όγκο της ναυτιλιακής κίνησης (και του πετρελαίου) που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα, ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη σχεδόν με κάθε κόστος, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Οι παραχωρήσεις του προς το Ιράν είναι τέτοιες, που το ιρανικό καθεστώς έχει πολλά να χάσει εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, κάτι που συνηγορεί κατά μιας αναζωπύρωσης του πολέμου και μιας νέας διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ είναι ο παράγοντας που συνεχίζει να περιορίζει τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και να μειώνει τις πιέσεις προς τη Fed για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ξένοι αναλυτές, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ επανέρχεται, με σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν εγκλωβιστεί να αρχίζουν να κινούνται μέσω των Στενών. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, το ενδεχόμενο το Ιράν να επιβάλει στο μέλλον τέλη διέλευσης στα πλοία και οι λεπτομέρειες μιας μόνιμης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι αγορές συνεχίζουν επίσης να αξιολογούν τις επιπτώσεις της πρώτης συνεδρίασης της Fed υπό τον Γουόρς. Η αγορά των futures δίνει πλέον πιθανότητα 41% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου, έναντι μόλις 1% πριν από την ανακοίνωση της Τετάρτης. Παράλληλα, προεξοφλούν πλήρως μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο, συνολική αύξηση 38 μονάδων βάσης έως το τέλος του έτους και συνολική αύξηση 37 μονάδων βάσης έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται σε θετικό έδαφος, με άνοδο περί του 0,30%-0,50% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και 0,10% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.478,28 μονάδες με άνοδο 0,26%. Ο δείκτης των τραπεζών κινείται πτωτικά, με απώλειες 0,26% στις 2.845,52 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Eurobank και ΕΤΕ δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, με απώλειες 0,84% και 0,65% αντίστοιχα. Η Τρ. Κύπρου ακολουθεί στο -0,45%, ενώ μικρότερες απώλειες περί του 0,10% καταγράφουν οι Τρ. Πειραιώς, Optima και Alpha Bank.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,5:1 με 53 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 36 σε αρνητικό και 61 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος αυξημένος, καθώς ήδη διαμορφώνεται σε 41,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχωρίζει ένα πακέτο 3,08 εκατ. μετοχών για το 10% της Real Consulting στην τιμή των 5,06 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 15,58 εκατ. ευρώ, καθώς και δύο μικρότερα πακέρα για 500 χιλ. και 250 χιλ. τεμάχια αντίστοιχα, αμφότερα στην τιμή των 6 ευρώ, συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.