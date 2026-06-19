Ελβετία: Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αναβλήθηκαν επ' αόριστον

Αυτό ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της ματαίωσης της αναχώρησης του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τη χώρα των Άλπεων.

Οι διαπραγματεύσεις, που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύναψη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκαν επ' αόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της ματαίωσης της αναχώρησης του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τη χώρα των Άλπεων.

«Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται», ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει κάποια διευκρίνιση σχετικά με την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών.

Σημειώνεται πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε χθες Πέμπτη, μολονότι μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τη νύχτα η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», ο ανώτατος ηγέτης τόνισε σε μήνυμά του ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρότι υπήρχε και η «αντίθετη γνώμη», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας υπογράφτηκε εξ αποστάσεως και διαβιβάστηκε από την μια πλευρά στην άλλη ηλεκτρονικά, από τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο ιρανός ανώτατος ηγέτης ανέφερε χθες πως το ενέκρινε παρά τις επιφυλάξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ